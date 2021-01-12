У "Слузі народу" відреагували на внесення Дубінського до санкційного списку Мінфіну США

На фракції ще не обговорювали внесення Дубінського до списку санкцій

На фракції ще не обговорювали внесення Дубінського до списку санкцій

Фото: Слуга народу / Facebook

Дії та висловлювання народного депутата Олександра Дубінського часто не збігалися з позицією провладної фракції "Слуга народу".

Як пише RegioNews з посиланням на LIGA.net, про це заявила заступник голови фракції Євгенія Кравчук, коментуючи потрапляння Дубінського до санкційного списку Мінфіну США.

"Кроки і висловлювання Олександра Дубінського часто не збігалися з позицією фракції "Слуга народу". Тому буде коректним, якщо такі особисті події коментуватиме сам Олександр Дубінський", — сказала вона.

За словами Кравчук, на фракції ще не обговорювали внесення Дубінського до списку санкцій. Вона додала, що нардепам потрібен час, щоб вивчити це питання і обговорити його разом.

Водночас Кравчук зазначила, що офіційна позиція України завжди полягала в тому, що втручання в процес виборів у будь-якій країні неприпустиме.

Нагадаємо, 11 січня Дубінський потрапив до санкційного списку Мінфіну США. Причиною ж потрапляння до санкційного списку Дубінський назвав "брехливі доноси аферистів, які фактично сприяють корупції в Україні".