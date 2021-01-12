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12 січня 2021, 15:14 21

У "Слузі народу" відреагували на внесення Дубінського до санкційного списку Мінфіну США

12 січня 2021, 15:14 21
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На фракції ще не обговорювали внесення Дубінського до списку санкцій
На фракції ще не обговорювали внесення Дубінського до списку санкцій
Фото: Слуга народу / Facebook
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Дії та висловлювання народного депутата Олександра Дубінського часто не збігалися з позицією провладної фракції "Слуга народу".

Як пише RegioNews з посиланням на LIGA.net, про це заявила заступник голови фракції Євгенія Кравчук, коментуючи потрапляння Дубінського до санкційного списку Мінфіну США.

"Кроки і висловлювання Олександра Дубінського часто не збігалися з позицією фракції "Слуга народу". Тому буде коректним, якщо такі особисті події коментуватиме сам Олександр Дубінський", — сказала вона.

За словами Кравчук, на фракції ще не обговорювали внесення Дубінського до списку санкцій. Вона додала, що нардепам потрібен час, щоб вивчити це питання і обговорити його разом.

Водночас Кравчук зазначила, що офіційна позиція України завжди полягала в тому, що втручання в процес виборів у будь-якій країні неприпустиме.

Нагадаємо, 11 січня Дубінський потрапив до санкційного списку Мінфіну США. Причиною ж потрапляння до санкційного списку Дубінський назвав "брехливі доноси аферистів, які фактично сприяють корупції в Україні".

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