Єрмак прилетів у Берлін на зустріч із Козаком на літаку президента

Зеленський у цей час перебуває в Україні

Зеленський у цей час перебуває в Україні

Фото: із відкритих джерел

Керівник Офісу президента Андій Єрмак прибув у Берлін на зустріч радників лідерів країн “нормандського формату” на президентському літаку Ан-148-100В (номер UR-UKR).

Про це у Facebook повідомив народний депутат Гео Лерос, передає RegioNews.

Віце-Президент Єрмак знову полетів до Берліна на консультацію радників на президентському літаку UR-UKR. Замашки у Андрія Борисовича ніби він королева з Букінгемського палацу”, - написав Лерос.

Також на зустріч прибув заступник керівника Адміністрації президента РФ Дмитро Козак, і представники Німеччини та Франції. Сторони мають обговорити стан виконання домовленостей паризького саміту лідерів "нормандської четвірки”, який відбувся 9 грудня 2019 року.

Володимир Зеленський перебуває в Україні, він зустрівся із президентом Молдови Майєю Санду.

Нагадаємо, НАБУ повідомило підозру в корупції заступнику Єрмака Олегу Татарову. 21 грудня заступник Єрмака Татаров прийшов до НАБУ за повісткою.

Також повідомлялось, що справу заступника голови Офісу президента Олега Татарова забрали з НАБУ і передали в СБУ.