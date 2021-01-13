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13 січня 2021, 17:21 55

Глава КСУ Тупицький очікує на ще одну підозру після прильоту в Україну

13 січня 2021, 17:21 55
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Він повернеться в Україну із відпочинку в ОАЕ ввечері 13 січня
Він повернеться в Україну із відпочинку в ОАЕ ввечері 13 січня
Фото: із відкритих джерел
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Голова Конституційного суду Олександр Тупицький заявив, що після прильоту в Україну з відпочинку в аеропорту йому планують вручити ще одне повідомлення про підозру.

Заява Тупицького оприлюднена на сайті Конституційного суду, передає RegioNews.

Голова Конституційного Суду України Олександр Тупицький заявляє, що йому з достовірних джерел з посиланням на Офіс Президента стало відомо, що ввечері 13 січня, після повернення з родиною до Києва, в приміщенні аеропорту за участі окремих ЗМІ та громадських активістів планується проведення публічного "шоу" з інсценуванням вручення підозри”, - йдеться у повідомленні КСУ.

Тупицький стверджує, що таким чином його нібито намагаються дискредитувати як суддю і голову Конституційного суду.

Також він заявив, що "метою цього є дестабілізація та блокування роботи Суду з розгляду суспільно значущих справ, зокрема справи щодо ринку землі”.

Нагадаємо, 28 грудня голові Конституційного Суду України Олександру Тупицькому було повідомлено про підозру у вчиненні впливу на свідка шляхом підкупу, а також у наданні завідомо неправдивих показань свідка.

29 грудня Зеленський відсторонив Тупицького від посади судді КСУ на два місяці.

Також повідомлялося, що в інтернеті з'явилися фото голови КСУ Тупицького на відпочинку в ОАЕ.

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