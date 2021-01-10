В інтернеті з'явилися фото голови КСУ Тупицького на відпочинку в ОАЕ

Добова оренда вілли в готелі, де ймовірно відпочиває голова суду, коштує понад 300 тисяч гривень

Добова оренда вілли в готелі, де ймовірно відпочиває голова суду, коштує понад 300 тисяч гривень

Фото: censor.net

Голову Конституційного Суду України Олександра Тупицького сфотографували під час відпочинку на королівській віллі в Дубаї (ОАЕ).

Як передає RegioNews, про це повідомляє Telegram-канал "Картковий офіс".

Як повідомляють автори фото, які стали свідками і слухачами кількох розмов судді: Тупицький вважає президента телепнем через введення карантину, в принципі дуже незадоволений керівництвом держави і дуже засмучений через неможливість відвідувати спортзал", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що голова КСУ провів на відпочинку ряд зустрічей з представниками українського і російського бізнесу.

Повідомлялося, що Тупицький відпочиває в Об'єднаних Арабських Еміратах і орендує королівську віллу за 300 тис. грн в добу.

Раніше нардеп 8 скликання та член наглядової ради "Укрзалізниці” Сергій Лещенко повідомив, що 6 січня Олександр Тупицький із дружиною покинув Україну і вилетів на відпочинок Об'єднані Арабські Емірати.