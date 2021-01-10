14:39  10 січня
В Україні смертність від COVID-19 за добу збільшилася на 24% - РНБО
16:45  10 січня
Голова Полтавської облради виступив проти підвищення тарифів
10:13  10 січня
Ситуація на Донбасі: від початку доби спостерігається "тиша"
UA | RU
UA | RU
10 січня 2021, 17:36 546

В інтернеті з'явилися фото голови КСУ Тупицького на відпочинку в ОАЕ

10 січня 2021, 17:36 546
Читайте также на русском языке
Добова оренда вілли в готелі, де ймовірно відпочиває голова суду, коштує понад 300 тисяч гривень
Добова оренда вілли в готелі, де ймовірно відпочиває голова суду, коштує понад 300 тисяч гривень
Фото: censor.net
Читайте также
на русском языке

Голову Конституційного Суду України Олександра Тупицького сфотографували під час відпочинку на королівській віллі в Дубаї (ОАЕ).

Як передає RegioNews, про це повідомляє Telegram-канал "Картковий офіс".

Як повідомляють автори фото, які стали свідками і слухачами кількох розмов судді: Тупицький вважає президента телепнем через введення карантину, в принципі дуже незадоволений керівництвом держави і дуже засмучений через неможливість відвідувати спортзал", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що голова КСУ провів на відпочинку ряд зустрічей з представниками українського і російського бізнесу.

Повідомлялося, що Тупицький відпочиває в Об'єднаних Арабських Еміратах і орендує королівську віллу за 300 тис. грн в добу.

Раніше нардеп 8 скликання та член наглядової ради "Укрзалізниці” Сергій Лещенко повідомив, що 6 січня Олександр Тупицький із дружиною покинув Україну і вилетів на відпочинок Об'єднані Арабські Емірати.

судді КСУ море відпочинок Олександр Тупицький
Підписуйтесь на RegioNews
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
14 грудня 2020
Зірковий капелюх: чому головна ялинка країни змінила верхівку
Всі відео »
Бунт мерів 2.0: чому Надал із своїм запереченням локдауну залишився на самоті
Мер Чернівців Роман Клічук: "Я людина, яка не сприймає жодний шантаж"
Всі публікації »
Агія Загребельська
Володимир Фесенко
Ігор Попов
Всі блоги »