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13 января 2021, 17:21 63

Глава КСУ Тупицкий ожидает на еще одно подозрение после прилета в Украину

13 января 2021, 17:21 63
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Он вернется в Украину с отдыха в ОАЭ вечером 13 января
Он вернется в Украину с отдыха в ОАЭ вечером 13 января
Фото: из открытых источников
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Глава Конституционного суда Александр Тупицкий заявил, что после прилета в Украину с отдыха в аэропорту ему планируют вручить еще одно уведомление о подозрении.

Заявление Тупицкого обнародовано на сайте Конституционного суда, передает RegioNews.

Глава Конституционного Суда Украины Александр Тупицкий заявляет, что ему из достоверных источников со ссылкой на Офис Президента стало известно, что вечером 13 января, после возвращения с семьей в Киев, в здании аэропорта при участии отдельных СМИ и общественных активистов планируется проведение публичного "шоу" с инсценировкой вручения подозрения", - говорится в сообщении КСУ.

Тупицкий утверждает, что таким образом его якобы пытаются дискредитировать как судью и председателя Конституционного суда.

Также он заявил, что "целью этого является дестабилизация и блокирование работы суда по рассмотрению общественно значимых дел, в частности дела относительно рынка земли".

Напомним, 28 декабря главе Конституционного Суда Тупицкому сообщили о подозрении. Ему инкриминируют подкуп свидетеля в уголовном производстве.

29 декабря Зеленский отстранил Тупицкого от должности судьи КСУ на два месяца.

Также сообщалось, что в интернете появились фото главы КСУ Тупицкого на отдыхе в ОАЭ.

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