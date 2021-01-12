Відпочинок Тупицького в ОАЕ коштує майже чверть мільйона - КСУ

За даними пресслужби, зарплата голови КСУ повністю покриває його відпочинок

За даними пресслужби, зарплата голови КСУ повністю покриває його відпочинок

Відпочинок голови Конституційного суду України Олександра Тупицького обійшовся у 242 116,43 грн, а не 300 тисяч гривень, як раніше повідомлялося у ЗМІ.

Як передає RegioNews, про це стало відомо зі спростування, яке опублікувала пресслужба КСУ.

Так, зазначається, що Тупицький перебуває у щорічній відпустці протягом 6, та 11-13 січня.

6 січня 2021 року Голова Суду Олександр Тупицький спільно з дружиною та сином вилетіли на відпочинок до Об'єднаних Арабських Еміратів, де пробудуть до 13 січня 2021 року. Вартість пакету послуг, наданого туристичним оператором на трьох осіб, становить 242116,43 грн", - йдеться у повідомленні.

У пресслужбі зазначають, що у вартість туру входить авіапереліт в обидва боки, проживання у двокімнатному номері готелю, дворазове харчування, трансфер, страхування та вартість туристичного обслуговування.

Разом з тим повідомляємо, що нарахований дохід (винагорода судді) Голови Конституційного Суду України у грудні 2020 року склав 433538,60 грн, що повністю покриває суму витрат на туристичну поїздку", - зазначається у повідомленні.

Окрім того, за словами Олександра Тупицького, інформація про його відпочинок в Дубаї з українськими та російськими бізнесменами, які причетні до кримінального світу, є відвертою брехнею.

Раніше повідомлялося, що в інтернеті з'явилися фото голови КСУ Тупицького на відпочинку в ОАЕ.

Нагадаємо, Тупицький відпочиває в Об'єднаних Арабських Еміратах і орендує королівську віллу за 300 тис. грн в добу.

Раніше нардеп 8 скликання та член наглядової ради "Укрзалізниці” Сергій Лещенко повідомив, що 6 січня Олександр Тупицький із дружиною покинув Україну і вилетів на відпочинок Об'єднані Арабські Емірати.