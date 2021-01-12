11:34  12 січня
Ляшко пояснив, коли можна буде отримати свідоцтво про вакцинацію від COVID-19
09:56  12 січня
"Слугам" дали тези, як реагувати на відпочинок Тупицького в ОАЕ - ЗМІ
11:45  12 січня
У Мінсоцполітики розповіли, скільки українців отримують житлову субсидію
UA | RU
UA | RU
12 січня 2021, 12:22 1392

Відпочинок Тупицького в ОАЕ коштує майже чверть мільйона - КСУ

12 січня 2021, 12:22 1392
Читайте также на русском языке
За даними пресслужби, зарплата голови КСУ повністю покриває його відпочинок 
За даними пресслужби, зарплата голови КСУ повністю покриває його відпочинок 
Читайте также
на русском языке

Відпочинок голови Конституційного суду України Олександра Тупицького обійшовся у 242 116,43 грн, а не 300 тисяч гривень, як раніше повідомлялося у ЗМІ.

Як передає RegioNews, про це стало відомо зі спростування, яке опублікувала пресслужба КСУ.

Так, зазначається, що Тупицький перебуває у щорічній відпустці протягом 6, та 11-13 січня.

6 січня 2021 року Голова Суду Олександр Тупицький спільно з дружиною та сином вилетіли на відпочинок до Об'єднаних Арабських Еміратів, де пробудуть до 13 січня 2021 року. Вартість пакету послуг, наданого туристичним оператором на трьох осіб, становить 242116,43 грн", - йдеться у повідомленні.

У пресслужбі зазначають, що у вартість туру входить авіапереліт в обидва боки, проживання у двокімнатному номері готелю, дворазове харчування, трансфер, страхування та вартість туристичного обслуговування.

Разом з тим повідомляємо, що нарахований дохід (винагорода судді) Голови Конституційного Суду України у грудні 2020 року склав 433538,60 грн, що повністю покриває суму витрат на туристичну поїздку", - зазначається у повідомленні.

Окрім того, за словами Олександра Тупицького, інформація про його відпочинок в Дубаї з українськими та російськими бізнесменами, які причетні до кримінального світу, є відвертою брехнею.

Раніше повідомлялося, що в інтернеті з'явилися фото голови КСУ Тупицького на відпочинку в ОАЕ.

Нагадаємо, Тупицький відпочиває в Об'єднаних Арабських Еміратах і орендує королівську віллу за 300 тис. грн в добу.

Раніше нардеп 8 скликання та член наглядової ради "Укрзалізниці” Сергій Лещенко повідомив, що 6 січня Олександр Тупицький із дружиною покинув Україну і вилетів на відпочинок Об'єднані Арабські Емірати.

зарплати гроші бюджет КСУ море відпочинок Олександр Тупицький
Підписуйтесь на RegioNews
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
14 грудня 2020
Зірковий капелюх: чому головна ялинка країни змінила верхівку
Всі відео »
Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме Чернівецьку облраду
Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме Рівненську облраду
Всі публікації »
Олександр Дубінський
Віктор Таран
Агія Загребельська
Всі блоги »