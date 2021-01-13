ВАКС пояснив, чому у справі судді Вовка не продовжили термін розслідування

Головна причина - невідповідність клопотання детектива до норм КПК

Головна причина - невідповідність клопотання детектива до норм КПК

Фото: з відкритих джерел

Вищий антикорупційний суд відмовив у додатковому продовженні терміну досудового розслідування у справі про створення злочинної організації й захоплення влади суддями Окружного адмінсуду Києва, зокрема його головою Павлом Вовком, через те, що у його тексті не було зазначено суті повідомлення підозри кожній конкретній особі - а їх, крім Вовка, у справі ще 10.

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі ВАКС.

У суді зазначають, що досудове розслідування цієї справи було почато 21 червня і його вже продовжували до 17 січня 2021. Детектив клопотав, що до цієї дати неможливо закінчити досудове розслідування, оскільки необхідно провести додаткові слідчі та процесуальні дії для встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень.

Захисники підозрюваних зазначили, що вказане клопотання необхідно повернути детективу через те, що ухвалою Апеляційної палати ВАКС одному з підозрюваних скасовано повідомлення про підозру за ст. 351-2 КК України, а в клопотанні про продовження строку досудового розслідування зазначена стаття залишилась. Аналогічна ситуація ще з іншим підозрюваним - провадження за підозрою його у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 255 КК України закрито", - заявили у ВАКС.

Ще одній особі, яка зазначена в клопотанні детектива, повідомлення про підозру взагалі скасовано, а тому його безпідставно зазначено в клопотанні як підозрюваного.

"Слідчий суддя ВАКС установив, що подане клопотання не відповідає вимогам п. 3 абз. 2 ч. 2 ст. 295-1 КПК України, оскільки у клопотанні взагалі не зазначено суті повідомленої підозри кожній конкретній особі. Вищенаведені недоліки клопотання унеможливлюють встановлення тих обставин, які саме підлягають перевірці під час досудового розслідування. Таким чином, слідчий суддя 6 січня цього року постановив задовольнити клопотання захисників та повернути детективу НАБУ клопотання про продовження строку досудового розслідування", - додали в суді.

Зазначається, що ухвала оскарженню не підлягає.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 24 грудня НАБУ вручили Вовку повістку про виклик до суду, його чекали 5 січня на судовому засіданні.

Натомість 5 січня у справі "плівок ОАСК" суд відмовив у примусовому приводі Вовка, засідання перенесли.