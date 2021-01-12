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12 січня 2021, 16:57 7

Україна відкрила справу через незаконне затримання кримських татар на Керченському мосту

12 січня 2021, 16:57 7
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Громадян України протиправно утримували на мосту всю ніч
Громадян України протиправно утримували на мосту всю ніч
Фото: Telegram
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Прокуратура Автономної Республіки Крим та міста Севастополя порушила кримінальну справу за фактом незаконного позбавлення волі 120 громадян України на території тимчасово окупованого Росією Криму.

Про це повідомляється в Telegram відомства, передає RegioNews.

Під процесуальним керівництвом прокуратури АР Крим та м. Севастополя розпочато кримінальне провадження за фактом незаконного позбавлення волі громадян України на території тимчасово окупованого півострова (ч.2 ст.146 КК України)”, - розповіли в прокуратурі.

Слідчі встановили, що ввечері, 11 січня, під виглядом перевірок документів та автомобілів, 120 представників кримськотатарського народу були незаконно затримані представниками російської окупаційної адміністрації в Криму.

Затримання відбулося з метою перешкоджання їх присутності в судовому засіданні у "справі Хізб ут-Тахрір”, яке відбулося 12 січня в Ростові-на-Дону.

Санкція статті, за якою відкрили справу, передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років.

Нагадаємо, На Керченському мосту окупанти майже всю ніч утримували понад 100 кримських татар. Вони прямували в російський Ростов-на-Дону на засідання суду, щоб підтримати затриманих.

Крим окупанти затримання кримські татари кримінальна справа прокуратура
Україна відкрила справу через незаконне затримання кримських татар на Керченському мосту
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