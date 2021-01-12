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12 січня 2021, 15:27 86

Чернівецька міськрада звернулася до Зеленського з проханням скасувати локдаун

12 січня 2021, 15:27 86
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Депутати вважають, що нагальної потреби у жорсткому карантині немає
Депутати вважають, що нагальної потреби у жорсткому карантині немає
Фото: suspilne.media
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У вівторок, 12 січня депутати Чернівецької міської ради під час позачергової сесії звернулися до президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням скасувати жорсткі карантинні обмеження.

Про це повідомляє "Суспільне”, передає RegioNews.

Під час сесії депутати розглянули проєкти рішень щодо звернення до центральної влади про скасування локдауну.

Рішення на розгляд міської ради винесли мер Чернівців Роман Клічук, а також депутати від партій "Європейська солідарність" та "Народний контроль".

Депутати заявили, що в Україні спостерігається покращення ситуації із поширенням COVID-19, а кількість нових інфікувань порівняно з груднем скоротилася втричі.

Вони вважають, що в таких умовах нагальної потреби у жорсткому карантині та заборонах працювати для окремих видів бізнесу немає. Звернення до президента та прем'єр-міністра підтримали 30 депутатів із 31 присутнього на сесії.

Нагадаємо, голова Чернівецької облради заявляє, що в "тарифному питанні" буде "на стороні простих буковинців".

11 січня у Полтавській та Чернівецькій областях протестували проти підвищення тарифів на газ.

Володимир Зеленський карантин Чернівці президент горсовет локдаун Роман Клічук звернення
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