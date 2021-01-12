В Україні одужавших від COVID-19 втричі більше за добу, ніж хворих

Найбільше нових випадків зараження виявили в Києві та Полтавській області

Найбільше нових випадків зараження виявили в Києві та Полтавській області

Фото: з відкритих джерел

В Україні за минулу добу COVID-19 діагностували у 5 116 осіб, зафіксовано 184 летальних випадки, були госпіталізовані 1 092 людини, а 15 951 пацієнт одужав.

Як передає RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

5116 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні за станом на 12 січня. Зокрема, захворіли 131 дитина і 309 медпрацівників", - повідомив міністр.

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в місті Київ (898), Полтавській (520), Запорізькій (463), Одеській (315) та Львівській (312) областях.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло - 1 124 430 осіб;

одужало - 812 368 осіб;

летальних результатів - 20 019;

проведено ПЛР-тестів - 5 805 824.

Раніше повідомлялося, що в Україні за 10 січня підтвердили 4 288 нових випадків коронавірусу.