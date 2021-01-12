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12 січня 2021, 12:48 61

У Чернівцях протестують проти локдауну і підвищення тарифів

12 січня 2021, 12:48 61
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Сьогодні має відбутися сесія міської ради, на якій розглянуть питання підвищення ціни на газ
Сьогодні має відбутися сесія міської ради, на якій розглянуть питання підвищення ціни на газ
Фото: suspilne
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У Чернівцях десятки людей пікетують міську раду через посилений карантин та підвищення тарифів на газ і його транспортування.

Про це повідомляє Суспільне, передає RegioNews.

Учасники акції заявляють, що новий тариф на газ - зависокий, і вимагають повністю скасувати плату за транспортування палива.

Також на мітингу протестують і проти посилення карантину, зокрема підприємці із Калинівського ринку Чернівців. Відомо, що сьогодні, 12 січня Чернівецька міська рада збереться на позачергову сесію.

Згідно із повідомленням на офіційному сайті міської ради, до порядку денного пропонується включити дев’ять питань, які стосуються посиленого карантину в Україні та економічних наслідків для населення.

Також депутати планують розглянути ініційоване мером міста Романом Клічуком звернення до президента, Уряду і депутатів з приводу посилення карантину.

В іншому проекті звернення, який зареєстрував Клічук, міська рада просить НКРЕКП переглянути постанову щодо встановлення тарифів на газ.

Нагадаємо, голова Чернівецької облради заявляє, що в "тарифному питанні" буде "на стороні простих буковинців".

11 січня у Полтавській та Чернівецькій областях протестували проти підвищення тарифів на газ.

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