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12 января 2021, 15:27 81

Черновицкий горсовет обратился к Зеленскому с просьбой отменить локдаун

12 января 2021, 15:27 81
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Депутаты считают, что необходимости в жестком карантине нет
Депутаты считают, что необходимости в жестком карантине нет
Фото: suspilne.media
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Во вторник, 12 января депутаты Черновицкого городского совета во время внеочередной сессии обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому и премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой отменить жесткие карантинные ограничения.

Об этом сообщает "Суспільне", передает RegioNews.

Во время сессии депутаты рассмотрели проекты решений об обращении к центральной власти по поводу отмены локдауна.

Решения на рассмотрение городского совета вынесли мэр Черновцов Роман Кличук, а также депутаты от партий "Европейская солидарность" и "Народный контроль".

Депутаты заявили, что в Украине наблюдается улучшение ситуации с распространением COVID-19, а количество новых заражений по сравнению с декабрем сократилось втрое.

Они считают, что в таких условиях необходимости в жестком карантине и запретах работать для отдельных видов бизнеса нет. Обращение к президенту и премьер-министру поддержали 30 депутатов из 31 присутствующего на сессии.

Напомним, глава Черновицкого облсовета заявляет, что в "тарифном вопросе" будет "на стороне простых буковинцев".

11 января в Полтавской и Черновицкой областях протестовали против повышения тарифов на газ.

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