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12 січня 2021, 13:11 259

Миколаївські підприємці біля міськради протестують проти локдауну

12 січня 2021, 13:11 259
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Учасники акції вимагають дозволити роботу всіх торгових закладів у локдаун
Учасники акції вимагають дозволити роботу всіх торгових закладів у локдаун
Фото: novosti-n.org
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На площі біля Миколаївської міськради проходить чергова акція підприємців, які вимагають скасувати обмеження карантинного локдауну і дозволити їм працювати.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на місцеве видання.

На площі зібралося понад 200 осіб. Багато стоять з плакатами: "Нас слухають, але не чують", "Локдаун - порушення Конституції", "Результат локдауну - помре бізнес і економіка".

Підприємці склали вимоги й зібрали підписи усіх присутніх.

Від міської влади до протестувальників вийшов заступник міського голови Юрій Андрієнко і заявив, що місцева влада не може вплинути на рішення Кабміну.

Раніше повідомлялося, що у Миколаєві люди перекрили міст через підвищення тарифів.

карантин протести Миколаїв підприємці локдаун
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