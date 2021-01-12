Миколаївські підприємці біля міськради протестують проти локдауну
Учасники акції вимагають дозволити роботу всіх торгових закладів у локдаун
Учасники акції вимагають дозволити роботу всіх торгових закладів у локдаун
На площі біля Миколаївської міськради проходить чергова акція підприємців, які вимагають скасувати обмеження карантинного локдауну і дозволити їм працювати.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на місцеве видання.
На площі зібралося понад 200 осіб. Багато стоять з плакатами: "Нас слухають, але не чують", "Локдаун - порушення Конституції", "Результат локдауну - помре бізнес і економіка".
Підприємці склали вимоги й зібрали підписи усіх присутніх.
Від міської влади до протестувальників вийшов заступник міського голови Юрій Андрієнко і заявив, що місцева влада не може вплинути на рішення Кабміну.
Раніше повідомлялося, що у Миколаєві люди перекрили міст через підвищення тарифів.
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