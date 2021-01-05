08:45  05 січня
За добу в Україні виявлено 5334 нових випадки COVID-19
10:25  05 січня
Справа Шеремета: ексспівробітник білоруського спецназу Макар готовий свідчити в ОГПУ
08:21  05 січня
Донбас: від початку доби на лінії розмежування – "тиша"
UA | RU
UA | RU
05 січня 2021, 17:42 17

У Чернівцях суд щодо визнання першої сесії міськради неправомочною пішов на перерву до "після Різдва"

05 січня 2021, 17:42 17
Читайте также на русском языке
Суд триває ще від 21 грудня
Суд триває ще від 21 грудня
Фото ІА АСС
Читайте также
на русском языке

У судовому засіданні оголосили перерву до 11 січня 2021 року, тоді й продовжать допитувати свідків по цій справі.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на інформаційну агенцію АСС.

Протокол ТВК про призначення першої сесії Чернівецької міськради оскаржують представники партії "Команда Михайлішина". Це вже другий подібний позов – першою позивалася партія "Рідне місто", але в суді попросила залишити позов без розгляду.

Під час сьогоднішнього засідання суду проводили допити свідків - членів територіальної виборчої комісії. Частина із них розповіли, що вперше побачили копію протоколу із помилками, який і став предметом судового позову, саме від журналістки телеканалу "Чернівецький промінь" Ірини Продан, яка є донькою колишнього секретаря міськради і тривалий період виконувача обов'язків мера Василя Продана.

Нині Василь Продан – один з кандидатів у депутати міськради від "Рідного міста", якого вже вшосте не змогла зареєструвати депутатом ТВК через відсутність кворуму. Його доньку Ірину й викликали на наступне засідання суду у справі щодо невизнання протоколу про скликання першої сесії міськради.

Також на наступне засідання викликали ще 4 членів ТВК, які сьогодні не з'явилися до суду та зобов'язали представника голови комісії Анастасії Сімак привести її до суду. Наступне засідання суду призначили на 11 січня 2021 року о 10:00.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Чернівцях до суду викликають 18 членів міськвиборчкому і суд залучив мера Чернівців як третю сторону у справі щодо законності першої сесії міськради.

суд Чернівці горсовет сесія ТВК
Справа "плівок ОАСК": суд відмовив у примусовому приводі Вовка
05 січня 2021, 15:27
Ексголові Чернігівської РДА Журману продовжили домашній арест - ВАКС
04 січня 2021, 20:11
У справі Татарова не лишилося жодного прокурора САП - Грищук
04 січня 2021, 18:31
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
14 грудня 2020
Зірковий капелюх: чому головна ялинка країни змінила верхівку
Всі відео »
Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме Волинську облраду
Капкан для президента. Чому відсторонення Тупицького зробить із Зеленського диктатора або посміховисько
Всі публікації »
Ігор Попов
Сергій Гайдай
Валентин Кім
Всі блоги »