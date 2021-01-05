У Чернівцях міська ТВК вшосте не зареєструвала десятьох кандидатів депутатами міськради

Щоразу для цього не було кворуму

Щоразу для цього не було кворуму

Фото з відкритих джерел

Чернівецька міська територіальна виборча комісія з шостої спроби не змогла ухвалити рішення про реєстрацію новообраними депутатами міськради десятьох кандидатів від політичних партій "Команда Михайлішина" та "Рідне місто".

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на molbuk.ua.

За словами голови ТВК Анастасії Сімак, учора на засідання комісії з’явилися лише п’ятеро членів ТВК при мінімально необхідній для кворуму кількості у десять осіб. Члени ТВК знову підписали акт про неявку низки членів комісії.

Після кожного засідання пишемо акти, додаємо протоколи і відправляємо до ЦВК. Чекаємо рішення від них, – сказала Сімак.

Представники політичних партій "Команда Михайлішина" та "Рідне місто" подали заяви до міської територіальної виборчої комісії щодо реєстрації їх новообраними депутатами Чернівецької міськради 24 грудня.

26 грудня Чернівецька міська ТВК не змогла прийняти рішення про реєстрацію їх депутатами міськради у зв’язку з відсутністю кворуму. Окрім того, комісія не змогла зібратися 28 грудня, а також вранці та ввечері 29 грудня.

30 грудня виборча комісія з п’ятої спроби не змогла ухвалити рішення про реєстрацію новообраних депутатів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що коли 17 грудня у Чернівцях призначили першу сесію міської ради, то кандидати, які ще не написали заяв, вимагали не поспішати із призначенням дати сесії. Також у день першої сесії 18 грудня частина депутатів заявляла, що їх не запросили.