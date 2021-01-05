Справа "плівок ОАСК": суд відмовив у примусовому приводі Вовка
Вищий антикорупційний суд відмовив прокурору у застосуванні примусового приводу до голови ОАСК Вовка для розгляду клопотання про обрання йому запобіжного заходу у межах справи так званих “плівок ОАСК”.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на УНН.
Вищий антикорупційний суд відмовив прокурору у застосуванні примусового приводу до голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка для розгляду клопотання про обрання йому запобіжного заходу у межах справи так званих "плівок ОАСК”. Про це у коментарі кореспонденту УНН повідомила речниця Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис.
На запитання, чи ВАКС відмовив у застосуванні примусового приводу до Вовка, Чемерис відповіла: "Так”, - повідомляє видання.
За її словами, засідання перенесли на 12 та 13 січня.
Так, Вовк з жовтня ігнорує засідання у ВАКС.