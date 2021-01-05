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05 січня 2021, 15:27 88

Справа "плівок ОАСК": суд відмовив у примусовому приводі Вовка

05 січня 2021, 15:27 88
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Засідання перенесли
Засідання перенесли
Фото з відкритих джерел
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Вищий антикорупційний суд відмовив прокурору у застосуванні примусового приводу до голови ОАСК Вовка для розгляду клопотання про обрання йому запобіжного заходу у межах справи так званих “плівок ОАСК”.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на УНН.

Вищий антикорупційний суд відмовив прокурору у застосуванні примусового приводу до голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка для розгляду клопотання про обрання йому запобіжного заходу у межах справи так званих "плівок ОАСК”. Про це у коментарі кореспонденту УНН повідомила речниця Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис.

На запитання, чи ВАКС відмовив у застосуванні примусового приводу до Вовка, Чемерис відповіла: "Так”, - повідомляє видання.

За її словами, засідання перенесли на 12 та 13 січня.

Так, Вовк з жовтня ігнорує засідання у ВАКС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ще 26 листопада у генпрокурора просили дозволу на арешт суддів Окружного адмінсуду, оскільки ні голова суду Вовк, ні інші судді не приходять на засідання з обрання запобіжного заходу.

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