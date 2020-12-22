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22 грудня 2020, 17:31 46

У Чернівцях до суду викликають 18 членів міськвиборчкому

22 грудня 2020, 17:31 46
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Фото molbuk.ua
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У Чернівцях окружний адміністративний суд прийняв рішення про виклик для допиту на засідання суду 18 членів Чернівецької міської територіальної виборчої комісії, які виступатимуть у якості свідків у справі за позовом партії "Команда Михайлішина" до ТВК.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на molbuk.ua.

У Чернівцях політична партія "Команда Михайлішина" оскаржує в суді проведення першого пленарного засідання Чернівецької міської ради восьмого скликання, яке відбулося 18 грудня. Раніше аналогічний позов подала партія "Рідне місто", але відкликала його.

Сьогодні відбулося друге засідання суду за позовом "Команди Михайлішина".

Представники депутатів Чернівецької міськради подали клопотання щодо закриття судової справи. Та суд відмовився закрити справу. Натомість суд викликав для допиту на засідання 18 членів Чернівецької міської територіальної виборчої комісії, які виступатимуть у якості свідків у справі за позовом партії "Команда Михайлішина" до ТВК.

Про це головуючий суддя Олег Анісімов повідомив сьогодні на засіданні суду.
Він зокрема, назвав прізвища усіх 18-ти членів Чернівецької міської ТВК та зобов’язав адвокатів відповідача вручити свідкам повістки для участі у судовому засіданні.

Водночас суддя оголосив перерву у засіданні до 10.00 23 грудня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що першу сесію Чернівецької міськради уже вдруге намагаються оскаржити в суді.

суд Чернівці позов горсовет ТВК
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