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23 грудня 2020, 19:23 27

Суд залучив мера Чернівців як третю сторону у справі щодо законності першої сесії міськради

23 грудня 2020, 19:23 27
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Чернівецький міський голова Роман Клічук подав заяву про залучення його як третьої сторони
Чернівецький міський голова Роман Клічук подав заяву про залучення його як третьої сторони
Суддя Анісімов. Фото molbuk.ua
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У Чернівцях завершилося чергове засідання суду у розгляді справи щодо реєстрації новообраних депутатів та законності проведення першої сесії Чернівецької міської ради.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на molbuk.ua.

Чернівецький окружний суд, розглянувши заяву міського голови Романа Клічука про залучення його як третьої сторони, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору у справі за позовом кандидатки у депутати Аліни Олевич до ТВК, вирішив задовільнити цю заяву.

З огляду на заявлені позовні вимоги, суд дійшов висновку, що рішення за результатом розгляду справи по суті може вплинути на права та інтереси Романа Клічука як міського голови. А тому суд вважає, що є достатньо підстав для залучення його до участі у справі як третьої сторони, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору у справі, - зачитав ухвалу суддя Олег Анісімов.

Засідання суду перенесли на понеділок, 28 грудня, на 10.00.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що першу сесію Чернівецької міськради уже вдруге намагаються оскаржити в суді, до суду викликають 18 членів міськвиборчкому, а тим часом Чернівецька міськрада обрала секретаря, заступників міського голови і затвердила склад виконкому.

суд Чернівці мер горсовет Роман Клічук
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