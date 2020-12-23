Суд залучив мера Чернівців як третю сторону у справі щодо законності першої сесії міськради
У Чернівцях завершилося чергове засідання суду у розгляді справи щодо реєстрації новообраних депутатів та законності проведення першої сесії Чернівецької міської ради.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на molbuk.ua.
Чернівецький окружний суд, розглянувши заяву міського голови Романа Клічука про залучення його як третьої сторони, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору у справі за позовом кандидатки у депутати Аліни Олевич до ТВК, вирішив задовільнити цю заяву.
З огляду на заявлені позовні вимоги, суд дійшов висновку, що рішення за результатом розгляду справи по суті може вплинути на права та інтереси Романа Клічука як міського голови. А тому суд вважає, що є достатньо підстав для залучення його до участі у справі як третьої сторони, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору у справі, - зачитав ухвалу суддя Олег Анісімов.
Засідання суду перенесли на понеділок, 28 грудня, на 10.00.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що першу сесію Чернівецької міськради уже вдруге намагаються оскаржити в суді, до суду викликають 18 членів міськвиборчкому, а тим часом Чернівецька міськрада обрала секретаря, заступників міського голови і затвердила склад виконкому.