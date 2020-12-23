Суд залучив мера Чернівців як третю сторону у справі щодо законності першої сесії міськради

Чернівецький міський голова Роман Клічук подав заяву про залучення його як третьої сторони

Чернівецький міський голова Роман Клічук подав заяву про залучення його як третьої сторони

Суддя Анісімов. Фото molbuk.ua

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на molbuk.ua.

Чернівецький окружний суд, розглянувши заяву міського голови Романа Клічука про залучення його як третьої сторони, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору у справі за позовом кандидатки у депутати Аліни Олевич до ТВК, вирішив задовільнити цю заяву.

З огляду на заявлені позовні вимоги, суд дійшов висновку, що рішення за результатом розгляду справи по суті може вплинути на права та інтереси Романа Клічука як міського голови. А тому суд вважає, що є достатньо підстав для залучення його до участі у справі як третьої сторони, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору у справі, - зачитав ухвалу суддя Олег Анісімов.

Засідання суду перенесли на понеділок, 28 грудня, на 10.00.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що першу сесію Чернівецької міськради уже вдруге намагаються оскаржити в суді, до суду викликають 18 членів міськвиборчкому, а тим часом Чернівецька міськрада обрала секретаря, заступників міського голови і затвердила склад виконкому.