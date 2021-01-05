В Черновцах суд о признании первой сессии горсовета неправомочной ушел на перерыв до "после Рождества"

Суд длится от 21 декабря

Суд длится от 21 декабря

Фото ИА АСС

В судебном заседании объявлен перерыв до 11 января 2021 года, тогда и продолжат допрашивать свидетелей по этому делу.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на информационное агентство АСС.

Протокол ТИК о назначении первой сессии Черновицкого горсовета оспаривают представители партии "Команда Михайлишина". Это уже второй подобный иск – первой обратилась партия "Родной город", но в суде попросила оставить иск без рассмотрения.

Во время сегодняшнего заседания суда проводили допросы свидетелей - членов территориальной избирательной комиссии. Часть из них рассказали, что впервые увидели копию протокола с ошибками, который и стал предметом судебного иска, именно от журналистки телеканала "Черновицкий проминь" Ирины Продан, которая является дочерью бывшего секретаря горсовета и длительный период исполняющего обязанности мэра Василия Продана.

Сегодня Василий Продан – один из кандидатов в депутаты горсовета от "Родного города", которого уже в шестой раз не смогла зарегистрировать депутатом ТИК из-за отсутствия кворума. Его дочь Ирину и вызвали на следующее заседание суда по делу о непризнании протокола о созыве первой сессии горсовета.

Также на следующее заседание вызвали еще 4 членов ТИК, которые сегодня не явились в суд и обязали представителя председателя комиссии Анастасии Симак привести ее в суд. Следующее заседание суда назначили на 11 января 2021 года в 10:00.

Напомним, ранее сообщалось, что в Черновцах в суд вызывают 18 членов горизбиркома и суд привлек мэра Черновцов как третью сторону в деле о законности первой сессии горсовета.