08:45  05 января
За сутки в Украине обнаружено 5334 новых случая COVID-19
10:25  05 января
Дело Шеремета: экс-сотрудник белорусского спецназа Макар готов свидетельствовать в ОГПУ
08:21  05 января
Донбасс: от начала суток на линии разграничения – "тишина"
UA | RU
UA | RU
05 января 2021, 17:42 12

В Черновцах суд о признании первой сессии горсовета неправомочной ушел на перерыв до "после Рождества"

05 января 2021, 17:42 12
Читайте також українською мовою
Суд длится от 21 декабря
Суд длится от 21 декабря
Фото ИА АСС
Читайте також
українською мовою

В судебном заседании объявлен перерыв до 11 января 2021 года, тогда и продолжат допрашивать свидетелей по этому делу.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на информационное агентство АСС.

Протокол ТИК о назначении первой сессии Черновицкого горсовета оспаривают представители партии "Команда Михайлишина". Это уже второй подобный иск – первой обратилась партия "Родной город", но в суде попросила оставить иск без рассмотрения.

Во время сегодняшнего заседания суда проводили допросы свидетелей - членов территориальной избирательной комиссии. Часть из них рассказали, что впервые увидели копию протокола с ошибками, который и стал предметом судебного иска, именно от журналистки телеканала "Черновицкий проминь" Ирины Продан, которая является дочерью бывшего секретаря горсовета и длительный период исполняющего обязанности мэра Василия Продана.

Сегодня Василий Продан – один из кандидатов в депутаты горсовета от "Родного города", которого уже в шестой раз не смогла зарегистрировать депутатом ТИК из-за отсутствия кворума. Его дочь Ирину и вызвали на следующее заседание суда по делу о непризнании протокола о созыве первой сессии горсовета.

Также на следующее заседание вызвали еще 4 членов ТИК, которые сегодня не явились в суд и обязали представителя председателя комиссии Анастасии Симак привести ее в суд. Следующее заседание суда назначили на 11 января 2021 года в 10:00.

Напомним, ранее сообщалось, что в Черновцах в суд вызывают 18 членов горизбиркома и суд привлек мэра Черновцов как третью сторону в деле о законности первой сессии горсовета.

суд Черновцы горсовет сессия ТИК
Дело "пленок ОАСК": суд отказал в принудительном приводе Вовка
05 января 2021, 15:27
Экс-главе Черниговской РГА Журману продлили домашний арест - ВАКС
04 января 2021, 20:11
По делу Татарова не осталось ни одного прокурора САП - Грищук
04 января 2021, 18:31
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
14 декабря 2020
Звездная шляпа: почему главная елка страны поменяла верхушку
Все видео »
Местные коалициады. Кто будет контролировать Волынский облсовет
Капкан для президента. Почему отстранение Тупицкого сделает из Зеленского диктатора или посмешище
Все публикации »
Игорь Попов
Сергей Гайдай
Валентин Ким
Все блоги »