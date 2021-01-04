Ексголові Чернігівської РДА Журману продовжили домашній арест - ВАКС

Запобіжний захід продовжено до березня

Запобіжний захід продовжено до березня

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Вищий антикорупційний суд продовжив цілодобовий домашній арешт колишньому голові Чернігівської районної державної адміністрації Сергію Журману - його затримано за підозрою у вимаганні та отриманні хабаря у листопаді 2020 року.

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні пресслужби ВАКС.

4 січня слідчий суддя ВАКС частково задовольнити клопотання прокурора САП і продовжила термін дії запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту ексголови Чернігівської районної державної адміністрації. Термін дії постанови - до 4 березня включно", - інформують в суді.

За версією слідства, Журман вимагав 10 тисяч доларів у місцевого жителя за видачу розпорядження на розробку детального плану території та узгодження зміни цільового призначення земельних ділянок площею 6 гектарів в Чернігівській області.

Раніше повідомлялось, що голову Чернігівської РДА відправили під домашній арешт.