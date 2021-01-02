У Харкові мають відбутися повторні вибори мера раніше 28 березня, - Магера

Оскільки Геннадій Кернес не прийняв присягу, вибори має призначити міська виборча комісія

Оскільки Геннадій Кернес не прийняв присягу, вибори має призначити міська виборча комісія

Фото: із відкритих джерел

У Харкові згідно із чинним законодавством, мають бути призначені найближчим часом не позачергові, а повторні вибори мера міста.

Про це Facebook повідомив колишній заступник голови ЦВК Андрій Магера, передає RegioNews.

За його словами, покійний Геннадій Кернес після проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року не прийняв присягу на засіданні Харківської міської ради і не набув повноважень мера міста.

Як стверджує Магера, саме тому мають бути призначені не позачергові, а повторні вибори Харківського міського голови. Це повинна зробити не Верховна Рада, а Харківська міська виборча комісія набагато раніше, ніж 28 березня 2021 року.

Також Магера заявив, що ці вибори мають фінансуватися не за рахунок Державного бюджету, а за рахунок бюджету міста Харкова.

Це випливає з частини першої статті 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні”, частин першої та другої статті 5, частин третьої і четвертої статті 194, частини другої статті 195, частини першої статті 209, частини четвертої статті 231, пункту 7 частини першої статті 280, статей 286 та 287 Виборчого кодексу України”, - розповів ексзаступник голови ЦВК.

Він додав, що Центральна виборча комісія як державний орган, який здійснює контроль за дотриманням виборчого законодавства на всій території України, має звернути увагу на бездіяльність Харківської міської виборчої комісії, та вжити з власної ініціативи відповідних заходів реагування.

Нагадаємо, 9 грудня на першій сесії Харківської міськради Геннадій Кернес отримав повноваження мера Харкова без складання присяги.

Під час сесії у Харківській міськраді обрали "головуючого" на час відсутності мера і обрали секретаря міськради, який буде вести сесії в разі відсутності мера.

17 грудня міський голова Харкова Геннадій Кернес помер від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою.