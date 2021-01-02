В Харькове должны состояться повторные выборы мэра раньше 28 марта, - Магера

Поскольку Геннадий Кернес не принял присягу, выборы должна назначить городская избирательная комиссия

Поскольку Геннадий Кернес не принял присягу, выборы должна назначить городская избирательная комиссия

Фото: из открытых источников

В Харькове согласно действующему законодательству, должны быть назначены в ближайшее время не внеочередные, а повторные выборы мэра города.

Об этом Facebook сообщил бывший заместитель главы ЦИК Андрей Магера, передает RegioNews.

По его словам, покойный Геннадий Кернес после проведения местных выборов 25 октября 2020 года не принял присягу на заседании Харьковского городского совета и не получил полномочия мэра города.

Как утверждает Магера, поэтому должны быть назначены не внеочередные, а повторные выборы Харьковского городского головы. Это должна сделать не Верховная Рада, а Харьковская городская избирательная комиссия гораздо раньше, чем 28 марта 2021 года.

Также Магера заявил, что эти выборы должны финансироваться не за счет Государственного бюджета, а за счет бюджета города Харькова.

Это следует из части первой статьи 42 Закона Украины "О местном самоуправлении в Украине", частей первой и второй статьи 5, частей третьей и четвертой статьи 194, части второй статьи 195, части первой статьи 209, части четвертой статьи 231, пункта 7 части первой статьи 280, статей 286 и 287 Избирательного кодекса Украины", - рассказал экс-заместитель главы ЦИК.

Он добавил, что Центральная избирательная комиссия как государственный орган, осуществляющий контроль за соблюдением избирательного законодательства на всей территории Украины, должна обратить внимание на бездействие Харьковской городской избирательной комиссии, и принять по собственной инициативе соответствующие меры реагирования.

Напомним, 9 декабря на первой сессии Харьковского горсовета Геннадий Кернес получил полномочия мэра Харькова без присяги.

Во время сессии в Харьковском горсовете избрали "председательствующего" на время отсутствия мэра и избрали секретаря горсовета, который будет вести сессии в случае отсутствия мэра.

17 декабря городской голова Харькова Геннадий Кернес умер от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью.