Добкін натякнув, що балотуватиметься у мери Харкова

Про своє рішення політик оголосив під час новорічного привітання, яке опублікував на своєму каналі Telegram-каналі, пише RegioNews.

"Тут мене багато харків'ян останнім часом часто запитують. Так я відповім. Таки так. В Новий рік, з новими перемогами. Всіх зі святом. Все буде Харків", - заявив Добкін, одягнений в костюм Діда Мороза.