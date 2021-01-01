Добкін натякнув, що балотуватиметься у мери Харкова
Вибори будуть призначені у зв'язку зі смертю міського голови Геннадія Кернеса
Вибори будуть призначені у зв'язку зі смертю міського голови Геннадія Кернеса
Ексгубернатор Харківської області і ексмер Харкова Михайло Добкін дав зрозуміти, що має намір балотуватися на пост мера Харкова на прийдешніх місцевих виборах, які будуть призначені у зв'язку зі смертю міського голови Геннадія Кернеса.
Про своє рішення політик оголосив під час новорічного привітання, яке опублікував на своєму каналі Telegram-каналі, пише RegioNews.
"Тут мене багато харків'ян останнім часом часто запитують. Так я відповім. Таки так. В Новий рік, з новими перемогами. Всіх зі святом. Все буде Харків", - заявив Добкін, одягнений в костюм Діда Мороза.
Нагадаємо, раніше стало відомо, коли можуть призначити вибори мера Харкова.
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