17:15  01 січня
У чотирьох регіонах України за минулу добу не виявлено жодної смерті від COVID-19
12:28  01 січня
У Миколаєві в новорічну ніч спалахнув житловий будинок: горіли дві квартири
18:13  01 січня
Бойовики на Донбасі сьогодні сім разів порушили режим "тиші"
UA | RU
UA | RU
01 січня 2021, 17:48 60

Добкін натякнув, що балотуватиметься у мери Харкова

01 січня 2021, 17:48 60
Читайте также на русском языке
Вибори будуть призначені у зв'язку зі смертю міського голови Геннадія Кернеса
Вибори будуть призначені у зв'язку зі смертю міського голови Геннадія Кернеса
Скріншот з відео
Читайте также
на русском языке

Ексгубернатор Харківської області і ексмер Харкова Михайло Добкін дав зрозуміти, що має намір балотуватися на пост мера Харкова на прийдешніх місцевих виборах, які будуть призначені у зв'язку зі смертю міського голови Геннадія Кернеса.

Про своє рішення політик оголосив під час новорічного привітання, яке опублікував на своєму каналі Telegram-каналі, пише RegioNews.

"Тут мене багато харків'ян останнім часом часто запитують. Так я відповім. Таки так. В Новий рік, з новими перемогами. Всіх зі святом. Все буде Харків", - заявив Добкін, одягнений в костюм Діда Мороза.

Нагадаємо, раніше стало відомо, коли можуть призначити вибори мера Харкова.

вибори Україна Кернес Геннадій мер Харьків
Підписуйтесь на RegioNews
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
14 грудня 2020
Зірковий капелюх: чому головна ялинка країни змінила верхівку
Всі відео »
Капкан для президента. Чому відсторонення Тупицького зробить із Зеленського диктатора або посміховисько
Казус Сергійчука. Чому очільника Черкащини відправили у відставку
Всі публікації »
Вікторія Сюмар
Олексій Кучеренко
Вадим Денисенко
Всі блоги »