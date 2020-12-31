У Львові судитимуть представників ДВК за фальсифікацію і підробку виборчої документації

У фальсифікаціях викриті одразу десятеро членів дільничної виборчої комісії

У фальсифікаціях викриті одразу десятеро членів дільничної виборчої комісії

Фото з відкритих джерел

Співробітники Сихівського відділу поліції викрили десятьох членів дільничної виборчої комісії, які під час другого туру виборів міського голови Львова сфальсифікували протоколи про підрахунок голосів. Досудове розслідування завершене, обвинувальні акти скеровані на розгляд суду.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на відділ комунікації поліції Львівської області.

22 листопада до поліції надійшло повідомлення від офіційного спостерігача про те, що на одній з виборчих дільниць Сихівського району міста Львова члени дільничної виборчої комісії підробили протоколи підрахунку голосів виборців.

Правоохоронці Сихівського відділу поліції відреагували на повідомлення від офіційного спостерігача на одній із виборчих дільниць і встановили, що десятеро членів виборчої комісії підписали протоколи про підсумки голосування на дільниці до остаточного заповнення протоколу та не на засіданні комісії.

За фактом відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.28 – ч. 1 ст. 158-3 (Фальсифікація, підроблення, викрадення, пошкодження або знищення виборчої документації, вчинене групою осіб) Кримінального кодексу України.

Протягом грудня фігурантам справи слідчі повідомили про підозру у вчиненні правопорушення. Досудове розслідування завершене, обвинувальні акти скеровані на розгляд суду.

За скоєне зловмисникам загрожує покарання - позбавлення волі на строк від двох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк п’ять років.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Нацполіція висунула підозри 25 особам за порушення під час виборів - найбільш поширеним порушенням був підкуп виборців.