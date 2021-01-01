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01 січня 2021, 15:29 184

Секретар міськради Харкова просить парламент призначити перевибори мера

01 січня 2021, 15:29 184
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Наразі не відомо, коли Рада повинна розглянути прохання
Наразі не відомо, коли Рада повинна розглянути прохання
Фото з відкритих джерел
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Секретар Харківської міської ради Ігор Терехов звернувся до Верховної Ради з приводу виборів у Харкові. Він просить призначити позачергові вибори мера міста через смерть Геннадія Кернеса.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на телеканал АТН.

Терехов не уточнив, коли Рада повинна розглянути прохання.

"Ми зробили все у встановленому законом порядку", - сказав він.

Нагадаємо, 30 грудня Міськрада Харкова схвалила рішення про увічнення пам'яті Кернеса.

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вибори Україна Кернес Геннадій мер Харьків
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