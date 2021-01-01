Секретар міськради Харкова просить парламент призначити перевибори мера
Наразі не відомо, коли Рада повинна розглянути прохання
Наразі не відомо, коли Рада повинна розглянути прохання
Секретар Харківської міської ради Ігор Терехов звернувся до Верховної Ради з приводу виборів у Харкові. Він просить призначити позачергові вибори мера міста через смерть Геннадія Кернеса.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на телеканал АТН.
Терехов не уточнив, коли Рада повинна розглянути прохання.
"Ми зробили все у встановленому законом порядку", - сказав він.
Нагадаємо, 30 грудня Міськрада Харкова схвалила рішення про увічнення пам'яті Кернеса.
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