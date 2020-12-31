Подозреваемый Микитась и его адвокаты не явились в суд

Обвинение ходатайствует о применении к подозреваемому принудительного привода

Обвинение ходатайствует о применении к подозреваемому принудительного привода

Фото из открытых источников

Шевченковский районный суд города Киева продолжил судебное заседание по рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения бывшему народному депутату Максиму Микитасю и удалился в совещательную комнату для рассмотрения ходатайства о применении принуждения к Микитасю, поскольку тот не явился на заседание.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

Секретарь суда сообщил, что на судебное заседание явились прокуроры, однако подозреваемый Микитась и его защитники "сообщались надлежащим образом о дате и времени судебного заседания, однако на судебное заседание не явились".

Суд продолжает рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Микитася Максима Викторовича после рассмотрения заявленного отвода, - объявила судья по делу.

Несмотря на это и то, что прокуроры не обладают информацией о нахождении подозреваемого, сторона обвинения заявила ходатайство о применении к подозреваемому принудительного привода в зал судебного заседания.

В настоящее время суд удалился в совещательную комнату рассматривать заявленное ходатайство.

Как сообщалось ранее, Микитасю не смогли избрать меру пресечения, адвокаты заявили об отводе судьи - Микитася подозревают в заказе похищения юриста столичной компании, однако подозреваемый заявляет о давлении из-за показаний, которые он дал против заместителя председателя ОП Олега Татарова.

Напомним 29 декабря Нацполиция провела обыск в доме Микитася, ему вручили подозрение.

НАБУ заявляет о незаконном давление и блокирование расследований через вручении подозрения Микитасю.

30 декабря Микитась явился на судебное заседание и заявил о давлении и угрозах, хотя Нацполиция заявлала, что объявленное подозрение Микитасю не связано с коррупционными преступлениями, в которых он фигурирует, и призвала "не манипулировать информацией", поскольку следствие еще продолжается.