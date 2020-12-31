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31 декабря 2020, 09:42 9

Операция по задержанию "вагнеровцев" была санкционирована Порошенко

31 декабря 2020, 09:42 9
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По словам пятого президента, спецоперация по задержанию "вагнеровцев", к сожалению, была сорвана конкретными лицами.
По словам пятого президента, спецоперация по задержанию "вагнеровцев", к сожалению, была сорвана конкретными лицами.
Фото 5 канал
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Порошенко сообщил, что как Верховный Главнокомандующий ВСУ в конце 2018 года санкционировал проведение этой операции.

Об этом заявил Петр Порошенко в эфире "5 канала", передает RegioNews.

Пятый президент Украины в ток-шоу "Большая политика" на "5 канале" сделал сенсационное признание относительно проведения операции по задержанию наемников ЧВК "Вагнера".

Я хочу подчеркнуть, что еще в конце 2018 года тогдашний Верховный Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Петр Порошенко санкционировал проведение этой операции, - сказал Порошенко.

Лидер "ЕС" заявил, что не позволит обесценить подвиг десятков украинских героев, которые имели целью привлечь в Украину и судить тех, кто причастен к сбитию самолета MH17

Я не дам закрыть, заболтать, оболгать или ускользнуть от ответственности за совершение преступления государственной измены. Усилиями десятков украинских героев, которые имели целью привлечь в Украину и судить тех, кто причастен к сбитию самолета MH17, а не судить невинного Назарова за сбитие Ил-76 с десантниками в Луганском аэропорту, – заявил лидер партии "Европейская солидарность".

Петр Порошенко добавил, что судить будут и высшее должностное руководство России.

Мы должны посадить на скамью подсудимых тех, кто причастен не только к убийствам украинцев непосредственно на поле боя во время оккупации (части Донецкой и Луганской областей – ред.), но и тех, кто был привлечен к выдаче преступных приказов, – заявил политик.

По его словам, спецоперация по задержанию "вагнеровцев", к сожалению, была сорвана конкретными лицами.

Я очень настойчиво советую создать временную следственную комиссию и допросить всех участников процесса, а также немедленно отстранить тех, кто может влиять на объективность, независимость и честность расследования, которое точно будет проведено, – подытожил Петр Порошенко.

Напомним, ранее сообщалось, что журналист Бутусов в августе заявил, что Ермак сорвал операцию СБУ по задержанию "вагнеровцев”, и в сентябре суд обязал СБУ расследовать возможную госизмену Ермака в "деле вагнеровцев".

Также ГБР расследовала несколько дел по срыву спецоперации по задержанию "вагнеровцев" - их открыли после появления информации в СМИ, а СБУ открыла дело по факту срыва "вагнеровской” спецоперации.

7 октября комитет Рады поддержал создание следственной комиссии в "деле вагнеровцев".

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