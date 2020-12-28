На Прикарпатті спецслужби РФ намагалися завербувати українського військовослужбовця

Наш військовий категоричною відмовив, а контррозвідка викрила спробу

Наш військовий категоричною відмовив, а контррозвідка викрила спробу

Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на управління СБУ в Івано-Франківській області.

Контррозвідники встановили, що представники ворожої спецслужби здійснюють заходи для створення агентурної мережі з метою отримання розвідувальної інформації про функціонування елементів військової інфраструктури на території Прикарпаття. З цією метою вони вдалися до спроби завербувати військовослужбовця одного зі стратегічних об’єктів ЗС України.

Встановлено, що спроба залучення до конфіденційного співробітництва українського військового відбувалася з використанням його родичів, які проживають на території РФ. При цьому вербувальник застосовував психологічний тиск та погрози, в тому числі кримінальним переслідуванням "згідно із законами РФ" за участь в АТО/ООС.

Проведена контррозвідкою перевірка засвідчила, що на пропозицію співпраці з країною-агресором військовослужбовець відповів категоричною відмовою, - повідомляють в СБУ.

СБУ нагадує, що звільняється від кримінальної відповідальності громадянин України, якщо він на виконання злочинного завдання іноземної держави, іноземної організації або їх представників ніяких дій не вчинив і добровільно заявив органам державної влади про свій зв'язок з ними та про отримане завдання.

Контррозвідники Управління СБУ у Івано-Франківській області викрили спробу спецслужб РФ завербувати військовослужбовця... Posted by Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області on Monday, December 28, 2020

При цьому наголошує, що перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України кваліфікуються як державна зрада і передбачають суворе покарання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 25 листопада командира підрозділу Нацгвардії було викрито на державній зраді - передавав російській розвідці схеми розташування українських військових об’єктів.