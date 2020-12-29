СБУ оголосила заочну підозру ексрегіоналу, який ховається в РФ

Посадовець з початку російської агресії підтримував анексію Криму та окупаційні дії Росії на Донбасі

Посадовець з початку російської агресії підтримував анексію Криму та окупаційні дії Росії на Донбасі

Фото: з відкритих джерел

Служба безпеки України оголосила заочну підозру депутату VII скликання Верховної Ради України від "Партії регіонів" щодо його участі у створенні терористичної організації та дій, спрямованих на повалення конституційного ладу.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

Встановлено, що чиновник з початку російської агресії підтримував анексію Криму та окупаційні дії Росії на Донбасі. У січні 2015 року він виїхав до Російської Федерації, де перебуває до цього часу.

Спільник терористів продовжує брати активну участь в інформаційній війні проти України та просуває російські інтереси на півдні України, зокрема на Херсонщині. Він також періодично відвідує тимчасово окуповані райони Донбасу та АР Крим", - повідомили оперативники.

Дії зловмисника кваліфіковано за ч. 2 ст. 109, ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 332-1 Кримінального кодексу України.

Слідчі СБУ продовжують досудове розслідування. Тривають слідчі (розшукові) дії, спрямовані на затримання підозрюваного та притягнення до кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, у Дніпрі директор департаменту міськради наніс громаді понад 3 млн грн збитків.