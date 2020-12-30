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Зеленський приїхав в Івано-Франківську область з робочим візитом
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30 грудня 2020, 14:43 475

Зеленський приїхав в Івано-Франківську область з робочим візитом

30 грудня 2020, 14:43 475
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Фото: Офіс президента
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Президент України Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою в Івано-Франківську область.

Про це повідомляє пресслужба глави держави, передає RegioNews.

Президент України Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку до Івано-Франківської області", - йдеться в повідомленні.

Глава держави планує зустрітися з адміністративно-господарським активом області та заслухати доповідь голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації.

Нагадаємо, 26 грудня головою Івано-Франківської ОДА призначено Андрія Бойчука. Також президент звільнив від виконання обов'язків голови ОДА Марію Савку.

28 грудня на Івано-Франківщині представили нового керівника ОДА Андрія Бойчука.

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