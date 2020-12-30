Зеленський приїхав в Івано-Франківську область з робочим візитом
Президент України Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою в Івано-Франківську область.
Про це повідомляє пресслужба глави держави, передає RegioNews.
Президент України Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку до Івано-Франківської області", - йдеться в повідомленні.
Глава держави планує зустрітися з адміністративно-господарським активом області та заслухати доповідь голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації.
Нагадаємо, 26 грудня головою Івано-Франківської ОДА призначено Андрія Бойчука. Також президент звільнив від виконання обов'язків голови ОДА Марію Савку.
28 грудня на Івано-Франківщині представили нового керівника ОДА Андрія Бойчука.
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