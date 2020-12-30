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30 грудня 2020, 08:49 52

Через відсторонення Тупицького президентом Конституційний Суд проведе спецзасідання

30 грудня 2020, 08:49 52
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В КСУ заявляють, що президент не призначав голову КСУ, а тому не може прибрати з посади
В КСУ заявляють, що президент не призначав голову КСУ, а тому не може прибрати з посади
Фото: із відкритих джерел
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Конституційний Суд України проведе спеціальне засідання через тимчасове відсторонення голови суду Олександра Тупицького президентом Володимиром Зеленським.

Про це йдеться в роз'ясненні, яке опубліковане на сайті КСУ, передає RegioNews.

У Конституційному Суді нагадують, що відсторонити суддю КС президент може на підставі клопотання прокурора, а от звільнити його можуть лише на спеціальному пленарному засіданні Конституційного Суду.

Відповідно до статті 154 КПК України "питання про відсторонення від посади осіб, що призначаються президентом України, вирішується президентом України на підставі клопотання прокурора в порядку, встановленому законодавством”, - йдеться в повідомленні.

В КСУ зазначили, що незалежність судді Конституційного Суду забезпечується особливим порядком та підставами припинення повноважень, а звільнення судді з посади відбувається в порядку, визначеному Конституцією.

Рішення про звільнення судді Конституційного Суду України з посади з підстав, визначених частиною другою статті 149-1 Основного Закону України, ухвалюється виключно Конституційним Судом України на спеціальному пленарному засіданні, і жоден інший орган чи посадова особа не можуть ухвалити таке рішення замість нього. Таким чином, з цього приводу буде призначено спеціальне пленарне засідання Конституційного Суду України”, - додали в КСУ.

Нагадаємо, 28 грудня голова КСУ Тупицький не з'явився в Офіс генпрокурора для вручення підозри, повідомлення про підозру голови КСУ направили поштою.

Того ж дня голові Конституційного Суду України Олександру Тупицькому було повідомлено про підозру у вчиненні впливу на свідка шляхом підкупу, а також у наданні завідомо неправдивих показань свідка.

29 грудня Зеленський відсторонив Тупицького від посади судді КСУ на два місяці.

заява засідання Конституційний суд Конституція криза Олександр Тупицький
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