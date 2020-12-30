За пів року рейтинг Зеленського впав на 10%, "слугам” довіряють менше — КМІС

Не довіряють чинному президенту 59,6% опитаних громадян

Не довіряють чинному президенту 59,6% опитаних громадян

Фото: Офіс президента

Якби вибори президента України відбулися в грудні 2020 року, чинний президент Володимир Зеленський зміг би отримати найбільшу кількість голосів, однак за пів року його рейтинг впав з 37,6% до 27,7%.

Про це свідчать дані опитування Київського міжнародного інституту соціології, передає RegioNews.

Респондентам запропонували два списки кандидатів. Згідно із першим списком, найбільшу підтримку має Володимир Зеленський (27%). Друге і третє місця ділять Юрій Бойко (14,7%) і Петро Порошенко (13,7%).

Далі йдуть Віктор Медведчук (8,7%), Юлія Тимошенко (7,5%), Олег Ляшко (6,3%), Володимир Гройсман (5,5%), Сергій Притула (4,1%), Дмитро Разумков (3,4%).

У другому списку були відсутні Віктор Медведчук і Дмитро Разумков. У цьому випадку також найбільшу підтримку має Зеленський, якого підтримали б 27,7% громадян, які визначилися з вибором. На другому місці – Юрій Бойко (20,8%), на третьому – Петро Порошенко (14,2%). Далі йдуть Юлія Тимошенко (7,3%), Ігор Смешко (6,5%), Олег Ляшко (6,2%), Володимир Гройсман (6%), Сергій Притула (3,8%).

Володимир Зеленський залишається політиком, якому українці довіряють найбільше — 32,8%. Водночас не довіряють чинному президенту 59,6% опитаних громадян. Баланс довіри-недовіри до глави держави становить -26,8%.

Також втрачає лідерство президентська партія "Слуга народу”. Рейтинг партій очолюють "ОПЗЖ" (23,1% серед респондентів, які визначилися з вибором), "Слуга народу" (20,9%), "Європейська Солідарність" (14,1%) і "Батьківщина" (9,8%).

Київський міжнародний інститут соціології провів опитування з 17 до 23 грудня 2020 року по всій території Україні за виключенням окупованих Росією територій. Методом особистого інтерв’ю було опитано 1200 респондентів.

Нагадаємо, "Слуга народу” втрачає лідерство у рейтингу партій. Різниця між рейтингами трьох політсил знаходиться в межах похибки.