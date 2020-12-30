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30 декабря 2020, 15:24 17

Зеленский вышел за пределы полномочий, когда отстранил Тупицкого - заявление КСУ

30 декабря 2020, 15:24 17
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В КСУ считают, что Тупицкий обязан продолжать выполнять свои обязанности, а Зеленский - отменить свой указ
В КСУ считают, что Тупицкий обязан продолжать выполнять свои обязанности, а Зеленский - отменить свой указ
Фото: из открытых источников
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В Конституционном суде Украины отреагировали на решение президента Владимира Зеленского об отстранении председателя суда Александра Тупицкого и заявили, что глава государства вышел за пределы своих полномочий.

Соответствующее заявление обнародовано на сайте Конституционного Суда, передает RegioNews.

С конституционно-правовой точки зрения Указ президента... является юридически ничтожным и не может подлежать исполнению, поскольку он выдан президентом Украины с превышением его конституционных полномочий, противоречит конституционным принципам организации государственной власти в Украине, конституционным принципам деятельности Конституционного Суда Украины, посягает на конституционно-правовой статус судьи Конституционного Суда Украины", - говорится в сообщении.

В КСУ добавили, что Зеленский, издав указ, противоправно вмешался в деятельность судьи Конституционного Суда, и назвали это препятствием выполнению судьей служебных обязанностей, что влечет за собой ответственность.

Согласно заявлению Конституционного суда, Уголовный кодекс предусматривает уголовную ответственность за вмешательство в деятельность государственного деятеля.

Исходя из этого, судья Конституционного Суда Украины А. Тупицкий обязан продолжать выполнять свои служебные обязанности в соответствии с Конституцией Украины и Законом Украины "О Конституционном Суде Украины", а президент Украины - немедленно отменить свой Указ 607/2020 от 29 декабря 2020 года", - заявили в суде.

Напомним, 28 декабря глава КСУ Тупицкий не явился в Офис генпрокурора для вручения подозрения, сообщение о подозрении главе КСУ направили почтой.

В тот же день главе Конституционного Суда Тупицкому сообщили о подозрении. Ему инкриминируют подкуп свидетеля в уголовном производстве.

29 декабря Зеленский отстранил Тупицкого от должности судьи КСУ на два месяца.

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