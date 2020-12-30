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30 грудня 2020, 13:02 411

Міськрада Харкова схвалила рішення про увічнення пам'яті Кернеса

30 грудня 2020, 13:02 411
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Це питання було першим у порядку денному позачергової сесії
Це питання було першим у порядку денному позачергової сесії
Фото: із відкритих джерел
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У Харкові депутати міської ради під час сесії ухвалили рішення про увічнення пам’яті мера Геннадія Кернеса, який помер у Німеччині від ускладнень, викликаних коронавірусом.

Про це повідомляє "Суспільне”, передає RegioNews.

Сесія розпочалася близько 12:00 з хвилини мовчання. Секретар міськради і в.о. мера Ігор Терехов заявив, що Кернес є людиною, "яка багато зробила для міста Харкова і вшанувати мера - святий обов'язок".

Будемо працювати над тим, що саме зробити, щоб увічнити пам’ять нашого мера Геннадія Адольфовича Кернеса", - сказав Терехов.

Він додав, що на наступній сесії депутати мають внести "певні зміни", щоб розблокувати можливість присвоєння Кернесу звання почесного громадянина Харкова.

Секретар міської ради додав, що зараз міськрада отримує низку пропозицій, у тому числі у виді петицій.

За відповідне рішення проголосували 64 депутати, проти виступили 8.

Депутати від ОПЗЖ заявили, що вони не проти увічнення Кернеса, однак ознайомившись із текстом рішення, їм незрозуміло, як воно буде виконане.

Нагадаємо, 23 грудня у Харків попрощатися з Кернесом приїхали Труханов, Філатов і Бойко, а також Кличко, Добкін і Новинський.

Пам'ятник, станція метро та вулиця: у міськраді Харкова розповіли, як увіковічать ім'я Кернеса. Йому також присвоять звання почесного харків'янина.

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