У Чернівцях призначили четвертого заступника міського голови

Перших трьох заступників мера Романа Клічука затвердили під час сесії 23 грудня

Перших трьох заступників мера Романа Клічука затвердили під час сесії 23 грудня

Фото: suspilne

Депутати міської ради Чернівців під час сесії проголосували за призначення ще одного заступника мера, ним став експодатківець Ігор Крохмаль.

Про це повідомляє "Суспільне”, передає RegioNews.

Ігор Крохмаль упродовж 20 років працював у Державній податковій службі, обіймав посаду голови податкової інспекції у Глибоцькому та Заставнівському районах. Пізніше він очолював інспекцію в Новоселицькому та Кіцманському районах Чернівецької області.

У 2010 році був обраний депутатом Глибоцької районної ради від "Партії регіонів". З 2014 року займається бізнесом, очолював будівельну фірму "Еко буд сервіс".

Раніше депутати проголосували за кандидатури заступників мера. Ними стали Євген Маховіков, Василь Зазуляк та Юрій Лесюк.

Нагадаємо, 23 грудня Чернівецька міськрада обрала секретаря, заступників міського голови і затвердила склад виконкому.