Миколаївська облрада хоче звернутися до президента через підвищення тарифу на опалення

Депутати пропонують скликати позачергову сесію

Депутати пропонують скликати позачергову сесію

Фото з відкритих джерел

Депутати обласної ради стурбовані ситуацією щодо підняття тарифів на виробництво теплової енергії та звернулися з проханням до голови облради зібрати позачергову сесію для звернення до Президента України, Прем’єр-міністра та Голови Верховної ради.

Про це повідомила голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва на своїй сторінці у Facebook, передає RegioNews.

Ганна Замазєєва повідомила, що вчора до неї звернулися депутати обласної ради, стурбовані ситуацією щодо підняття тарифів на виробництво теплової енергії та з проханням зібрати позачергову сесію для звернення до Президента України, Прем’єр-міністра та Голови Верховної ради.

Дійсно, проблема невідкладна і термінова. Керуючись нормами, затвердженими Регламентом, згідно з якими рішення про скликання позачергової сесії обласної ради приймається та доводиться до відома населення і депутатів не пізніш, як за три календарні дні до пленарного засідання, пропоную депутатському корпусу зібратися не пізніше 4 січня 2021 року, - написала Замазєєва.

Інформую. Вчора до мене звернулися депутати обласної ради стурбовані ситуацією щодо підняття тарифів на виробництво... Posted by Ганна Замазєєва on Tuesday, December 29, 2020

Водночас, вона запропонувала й інший, "більш оперативний та оптимальний варіант".

Не чекаючи цієї дати, вже 30 грудня направити від імені депутатського корпусу Миколаївської обласної ради звернення за підписом голови обласної ради до керівництва держави з приводу висловлення позиції стосовно проблеми підняття тарифів на виробництво теплової енергії, - запропонувала голова облради.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у бюджеті Миколаївщини на 2021 рік є дефіцит у 22 мільйони.