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30 декабря 2020, 13:02 431

Горсовет Харькова принял решение об увековечении памяти Кернеса

30 декабря 2020, 13:02 431
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Этот вопрос был первым в повестке дня внеочередной сессии
Этот вопрос был первым в повестке дня внеочередной сессии
Фото: из открытых источников
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В Харькове депутаты городского совета во время сессии приняли решение об увековечении памяти мэра Геннадия Кернеса, который умер в Германии от осложнений, вызванных коронавирусом.

Об этом сообщает "Суспільне", передает RegioNews.

Сессия началась около 12:00 с минуты молчания. Секретарь горсовета, и.о. мэра Игорь Терехов заявил, что Кернес является человеком, "который много сделал для города Харькова и почтить мэра - святая обязанность".

Будем работать над тем, что именно сделать, чтобы увековечить память нашего мэра Геннадия Адольфовича Кернеса", - сказал Терехов.

Он добавил, что на следующей сессии депутаты должны внести "некоторые изменения", чтобы разблокировать возможность присвоения Кернесу звания почетного гражданина Харькова.

Секретарь городского совета добавил, что сейчас горсовет получает ряд предложений, в том числе в виде петиций.

За соответствующее решение проголосовали 64 депутата, против выступили 8.

Депутаты от ОПЗЖ заявили, что они не против увековечения Кернеса, однако ознакомившись с текстом решения, им непонятно, как оно будет выполнено.

Напомним, 23 декабря в Харьков проститься с Кернесом приехали Труханов, Филатов и Бойко, а также Кличко, Добкин и Новинский.

Памятник, станция метро и улица: в горсовете Харькова рассказали, как увековечат имя Кернеса. Ему также присвоят звание почетного харьковчанина.

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