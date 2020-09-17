Венедіктова підписала підозру "слузі" Юрченку - Лещенко

У НАБУ вважають причетним депутати до корупційних схем у Раді

У НАБУ вважають причетним депутати до корупційних схем у Раді

Фото: з відкритих джерел

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозру народному депутату від "Слуги народу" Олександру Юрченку, якого Національне антикорупційне бюро України підозрює в корупції.

Про це з посиланням на джерела повідомив у своєму Telegram-каналі член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко, передає RegioNews.

Генпрокурор Ірина Венедіктова підписала підозрау депутату Олександру Юрченку у скоєнні злочинів, зафіксованих НАБУ", - написав Лещенко.

Раніше повідомлялося, що генпрокурор Ірина Венедіктова під час виступу в парламенті заявила, що підстав для вручення підозри "слузі народу" Юрченку недостатньо.

Нагадаємо, 13 вересня нардеп Гео Лерос повідомив, що НАБУ затримала на хабарі помічника депутата Олександра Юрченка, який взяв перші $13 тисяч з $200 тисяч, які передбачалися нардепу за законопроєкт, пов'язаний з побутовими відходами.

14 вересня стало відомо, що нардеп Юрченко добровільно покидає фракцію "Слуга народу", він написав відповідну заяву.