10:01  17 вересня
Коронавірус в Україні: за добу виявили понад 3500 нових випадків
12:27  17 вересня
Рада схвалила закон про незалежність бюджетів тергромад
11:16  17 вересня
Стало відомо, кого українці планують підтримати на місцевих виборах - соцопитування
UA | RU
UA | RU
17 вересня 2020, 09:44 8

Венедіктова підписала підозру "слузі" Юрченку - Лещенко

17 вересня 2020, 09:44 8
Читайте также на русском языке
У НАБУ вважають причетним депутати до корупційних схем у Раді
У НАБУ вважають причетним депутати до корупційних схем у Раді
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозру народному депутату від "Слуги народу" Олександру Юрченку, якого Національне антикорупційне бюро України підозрює в корупції.

Про це з посиланням на джерела повідомив у своєму Telegram-каналі член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко, передає RegioNews.

Генпрокурор Ірина Венедіктова підписала підозрау депутату Олександру Юрченку у скоєнні злочинів, зафіксованих НАБУ", - написав Лещенко.

Раніше повідомлялося, що генпрокурор Ірина Венедіктова під час виступу в парламенті заявила, що підстав для вручення підозри "слузі народу" Юрченку недостатньо.

Нагадаємо, 13 вересня нардеп Гео Лерос повідомив, що НАБУ затримала на хабарі помічника депутата Олександра Юрченка, який взяв перші $13 тисяч з $200 тисяч, які передбачалися нардепу за законопроєкт, пов'язаний з побутовими відходами.

14 вересня стало відомо, що нардеп Юрченко добровільно покидає фракцію "Слуга народу", він написав відповідну заяву.

депутат корупція Ірина Венедіктова Офіс генпрокурора прокурор
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
Всі відео »
Передвиборчі пристрасті прифронтової Донеччини: чи встоїть бахмутське князівство Реви
"Зелені" кандидати: Хто буде представляти партію Зеленського на Сумщині
Всі публікації »
Олег Саакян
Кирило Молчанов
Андрій Смолій
Всі блоги »