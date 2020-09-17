Юрченка офіційно виключили зі "Слуги народу"

Нардепа підозрюють у корупції

Нардепа підозрюють у корупції

Перший віцеспікер Верховної Ради Руслан Стефанчук оголосив про виключення з фракції "Слуга народу" народного депутата Олександра Юрченка. Він зачитав відповідне оголошення.

Про це Стефанчук сказав перед закриттям пленарного засідання ВР, пише RegioNews.

"Відповідно до частини 3 статті 60 регламенту Верховної Ради України та згідно з рішенням депутатської фракції політичної партії "Слуга народу" від 14 вересня 2020 року, повідомляю про виключення зі складу фракції... народного депутата України Юрченка Олександра Миколайовича", - зазначив перший заступник глави парламенту.

Нагадаємо, 13 вересня нардеп Гео Лерос повідомив, що НАБУ затримало на хабарі помічника депутата Олександра Юрченка, який взяв перші $13 тисяч з $200 тисяч, які передбачалися нардепу за законопроєкт, пов'язаний з побутовими відходами.

14 вересня стало відомо, що нардеп Юрченко добровільно покидає фракцію "Слуга народу", він написав відповідну заяву.

17 вересня генпрокурор Ірина Венедіктова підписала підозру "слузі" Юрченку.