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17 вересня 2020, 15:18 6

Юрченка офіційно виключили зі "Слуги народу"

17 вересня 2020, 15:18 6
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Нардепа підозрюють у корупції
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Перший віцеспікер Верховної Ради Руслан Стефанчук оголосив про виключення з фракції "Слуга народу" народного депутата Олександра Юрченка. Він зачитав відповідне оголошення.

Про це Стефанчук сказав перед закриттям пленарного засідання ВР, пише RegioNews.

"Відповідно до частини 3 статті 60 регламенту Верховної Ради України та згідно з рішенням депутатської фракції політичної партії "Слуга народу" від 14 вересня 2020 року, повідомляю про виключення зі складу фракції... народного депутата України Юрченка Олександра Миколайовича", - зазначив перший заступник глави парламенту.

Нагадаємо, 13 вересня нардеп Гео Лерос повідомив, що НАБУ затримало на хабарі помічника депутата Олександра Юрченка, який взяв перші $13 тисяч з $200 тисяч, які передбачалися нардепу за законопроєкт, пов'язаний з побутовими відходами.

14 вересня стало відомо, що нардеп Юрченко добровільно покидає фракцію "Слуга народу", він написав відповідну заяву.

17 вересня генпрокурор Ірина Венедіктова підписала підозру "слузі" Юрченку.

Слуга народа нардеп парламент Верховна Рада корупція
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