ВАКС арештував майно нардепа Юрченка

Йдеться про нерухомість та готівку арештованого депутата

Йдеться про нерухомість та готівку арештованого депутата

Вищий антикорупційний суд наклав арешт на майно народного депутата Олександра Юрченка, якого НАБУ і САП підозрюють в одержанні хабаря та причетності до корупційної схеми у парламенті.

Про це пише RegioNews з посиланням на видання "Слово і діло".

Як пише це видання, арешт наклали на готівкові кошти Юрченка та нерухомість з метою забезпечення майбутньої конфіскації майна.

Згідно з декларацією нардепа за 2019 рік, він володіє 33% квартири в Києві загальною площею 62,4 кв.м. Дві третини приміщення належать його батькам.

Також Юрченко задекларував 50 тисяч доларів готівкою, а його дружина – 200 тисяч гривень.

Нагадаємо, 13 вересня нардеп Гео Лерос повідомив, що НАБУ затримали на хабарі помічника депутата Олександра Юрченка, який взяв перші $13 тисяч з $200 тисяч, які передбачалися нардепу за законопроект, пов'язаний з побутовими відходами.

14 вересня стало відомо, що нардеп Юрченко добровільно покидає фракцію "Слуга народу", він написав відповідну заяву.

17 вересня генпрокурор Ірина Венедіктова підписала підозра "слузі" Юрченко.

Пізніше Юрченка офіційно виключили з "Слуги народу".

Вчора, під час судового засідання по обранню запобіжного заходу, стало відомо, що у нардепа Юрченка знайшли незареєстрований пістолет.

Вчора ж нардепа Юрченка заарештували з можливістю внесення застави.