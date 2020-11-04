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04 листопада 2020, 18:00 28

Нардепу Юрченку продовжили арешт, але зняли електронний браслет

04 листопада 2020, 18:00 28
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Арешт продовжено ще на 60 діб
Арешт продовжено ще на 60 діб
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Народному депутату Олександру Юрченку продовжили арешт на 60 діб. Однак з нього зняли електронний браслет.

Про це "РБК-Україна" розповіли у Вищому антикорупційному суді, інформує RegioNews.

Таким чином, парламентарю продовжили всі зобов'язання, крім браслета.

"Вчора суд виніс рішення про зняття з мене засобу контролю - браслету!" - написав Юрченко у своєму Facebook.

Сфабрикована проти мене провокація, яка мала на меті лише дискредитувати моє ім’я і унеможливити мою боротьбу проти...

Posted by Олександр Юрченко on Wednesday, November 4, 2020

Нагадаємо, 13 вересня нардеп Гео Лерос повідомив, що НАБУ затримало на хабарі помічника депутата Олександра Юрченка, який взяв перші $13 тисяч з $200 тисяч, які передбачалися нардепу за законопроєкт, пов'язаний з побутовими відходами.

14 вересня стало відомо, що нардеп Юрченко добровільно покидає фракцію "Слуга народу", він написав відповідну заяву.

17 вересня генпрокурор Ірина Венедіктова підписала підозру "слузі" Юрченко. Пізніше Юрченка офіційно виключили з "Слуги народу".

Під час судового засідання по обранню запобіжного заходу, стало відомо, що у нардепа Юрченка знайшли незареєстрований пістолет.

Суд заарештував нардепа Юрченка з можливістю внесення застави. Також ВАКС заарештував майно нардепа Юрченка.

Україна хабар Слуга народа поліція нардеп
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