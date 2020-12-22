Разумков розкритикував призначення Вітренка "за спиною" Ради

Про це заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков в ефірі телеканалу "Україна 24", передає RegioNews.

Наскільки мені відомо, консультацій з цього приводу прем'єр-міністр з Верховною Радою не проводив, і я думаю, що це не зовсім коректно. Це безвідносно до Вітренка. Навіть якщо б я голосував і кандидатура не набрала достатню кількість голосів, моя риторика залишилася б такою, – сказав спікер.