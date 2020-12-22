Разумков розкритикував призначення Вітренка "за спиною" Ради
Голова Верховної ради вважає призначення Юрія Вітренка на посаду виконуючого обов'язки міністра енергетики було некоректним з боку уряду через відсутність консультацій у парламенті з цього питання.
Про це заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков в ефірі телеканалу "Україна 24", передає RegioNews.
Наскільки мені відомо, консультацій з цього приводу прем'єр-міністр з Верховною Радою не проводив, і я думаю, що це не зовсім коректно. Це безвідносно до Вітренка. Навіть якщо б я голосував і кандидатура не набрала достатню кількість голосів, моя риторика залишилася б такою, – сказав спікер.
Також, на думку Разумкова, "не додасть ефективності співпраці, коли людину, не підтриманого раніше Верховною Радою, фактично в обхід парламенту призначають виконуючим обов'язки міністра".
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що і Комітет ВР не підтримав кандидатуру Вітренка на пост міністра енергетики, і депутати провалили голосування за призначення Вітренка першим віце-прем'єром, а Разумков назвав мільйонні премії причиною провалу голосування за Вітренко в Раді. Але Уряд призначив Юрія Вітренка т. в. о. Міністра енергетики.