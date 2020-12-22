Разумков раскритиковал назначение Витренко "за спиной" Рады

Об этом заявил глава Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире телеканала "Украина 24", передаёт RegioNews.

Насколько мне известно, консультаций по этому поводу премьер-министр с Верховной Радой не проводил, и я думаю, что это не совсем корректно. Это безотносительно к Витренко. Даже если бы я голосовал и кандидатура не набрала достаточное количество голосов, моя риторика осталась бы именно такой, – сказал спикер.