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22 декабря 2020, 21:51 18

Разумков раскритиковал назначение Витренко "за спиной" Рады

22 декабря 2020, 21:51 18
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По мнению спикера, это назначение не добавит эффективности в сотрудничестве Рады и Кабмина
По мнению спикера, это назначение не добавит эффективности в сотрудничестве Рады и Кабмина
Фото: скрин с эфира на Украина24
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Глава Верховной рады считает назначения Юрия Витренко на должность исполняющего обязанности министра энергетики было некорректным со стороны правительства из-за отсутствия консультаций в парламенте по этому вопросу.

Об этом заявил глава Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире телеканала "Украина 24", передаёт RegioNews.

Насколько мне известно, консультаций по этому поводу премьер-министр с Верховной Радой не проводил, и я думаю, что это не совсем корректно. Это безотносительно к Витренко. Даже если бы я голосовал и кандидатура не набрала достаточное количество голосов, моя риторика осталась бы именно такой, – сказал спикер.

Также, по мнению Разумкова, "не добавит эффективности сотрудничеству, когда человека, не поддержанного ранее Верховной Радой, фактически в обход парламенту назначают исполняющим обязанности министра".

Напомним, ранее сообщалось, что и Комитет ВР не поддержал кандидатуру Витренко на пост министра энергетики, и нардепы провалили голосование за назначение Витренко первым вице-премьером, а Разумков назвал миллионные премии причиной провала голосования за Витренко в Раде. Но Правительство назначило Юрия Витренко в. и. о. Министра энергетики.

назначение Юрий Витренко министр Верховная Рада Дмитрий Разумков
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