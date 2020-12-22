Разумков з іншими нардепами внесли до Ради законопроєкт про парламентську службу: що він передбачає

Запропонований законопроєкт складається із десяти розділів

Запропонований законопроєкт складається із десяти розділів

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Група народних депутатів із різних фракцій на чолі з головою Верховної Ради Дмитром Разумковим зареєстрували у парламенті законопроєкт №4530 "Про парламентську службу".

Текст законопроєкту і супровідні документи до нього оприлюднені на сайті Верховної Ради, пише RegioNews.

"Метою ухвалення законопроєкту є визначення особливостей правового регулювання парламентської служби та правового статусу парламентських службовців для дієвої та ефективної роботи Апарату із забезпечення діяльності Верховної Ради України, її органів", - ідеться в пояснювальній записці.

Запропонований законопроєкт складається із десяти розділів.

Розділ І визначає загальні засади діяльності парламентської служби.

Розділ ІІ присвячений управлінню парламентською службою.

Розділ ІІІ стосується вступу на парламентську службу.

Розділ ІV законопроєкту регламентує питання службової кар’єри парламентських державних службовців.

Розділ V регулює питання фінансового забезпечення діяльності парламентської служби.

Розділ VI присвячений особливостям дисциплінарної відповідальності парламентських державних службовців.

Розділ VII стосується припинення парламентської державної служби та гарантій прав парламентських державних службовців у зв’язку з припиненням парламентської служби.

Особливості парламентської патронатної служби окреслені у розділі VIII, а службової діяльності парламентських працівників, які виконують функції з обслуговування, – у розділі ІХ законопроєкту.

Заключний розділ Х законопроєкту вміщує прикінцеві та перехідні положення, необхідні для якісної реалізації законодавчої ініціативи.

Автори очікують, що визначення особливостей парламентської служби на рівні окремого закону створить умови для практичного застосування всіх положень закону з урахуванням специфічних особливостей проходження державної та патронатної служби в Апараті, підвищить ефективність роботи парламентського Апарату, посилить його кадровий потенціал. Водночас посилення дієвості Апарату ВР матиме прямий вплив на покращення діяльності Верховної Ради.

Нагадаємо, раніше у "Слузі народу" розповіли, чим Рада займеться вже у січні.