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22 грудня 2020, 17:39 12

У "Слузі народу" розповіли, чим Рада займеться вже у січні

22 грудня 2020, 17:39 12
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Планується ухвалити низку важливих для держави законів
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Верховна Рада з січня наступного року планує повернутися до розгляду і ухвалення законопроєктів про податкову амністію, створення Бюро економічної безпеки, реформи Служби безпеки та локалізації.

Про це повідомив голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія на пресконференції, пише RegioNews з посиланням на "Укрінформ".

"Звичайно, ми великі реформи також відклали трошки, вже хочемо в січні повернутися і таким ударним темпом це прийняти. Це амністія капіталу так звана, податкова амністія. Це створення Бюро економічної безпеки, це законопроєкт про реформу СБУ, це локалізація, яка теж, фактично, до другого читання підготовлена, маємо дуже великий супротив з боку європейських партнерів, але я думаю, що враховуючи настрої в залі, ми все ж таки проголосуємо локалізацію і будемо мати преференцію для українських компаній", - розповів Арахамія.

Голова партії, перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко додав, що в березні запланована традиційна індексація пенсій, а також доплати пенсіонерам, які досягли 75 років.

"Завжди на часі судова реформа в цій країні, на жаль, поки що. Тому і ми теж будемо до неї якось наближатися. І буквально вчора робоча група під керівництвом пана Монастирського (голова Комітету ВРУ з питань правоохоронної діяльності, - ред.) зареєструвала законопроєкт про реформу Конституційного Суду, про регламент роботи, кворум і так далі. Це теж, я думаю, буде в найближчі тижні прийматися", - зазначив Корнієнко.

Окрім того, Арахамія додав, що сумує за журналістами у ложі для преси і в кулуарах парламенту, які через карантинні обмеження не можуть бути там присутні.

Нагадаємо, раніше Разумков пояснив, чому українці найбільше не довіряють Верховній Раді.

Україна Слуга народа нардепи Верховна Рада парламент
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