В Офісі президента буде нова заступниця глави

Замість Юлії Ковалів буде призначена Юлія Свириденко

Замість Юлії Ковалів буде призначена Юлія Свириденко

Юлія Свириденко. Фото з відкритих джерел

Юлія Свириденко, яка сьогодні звільнена з посади першого заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України за власним бажанням, змінить на посаді заступницю глави Офісу президента Юлію Ковалів.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на джерела в Офісі президента.

Сьогодні, серед інших кадрових питань, на позачерговому засіданні Кабміну урядовці проголосували за звільнення Свириденко Юлії Анатоліївни з посади першого заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (за власним бажанням).

Про це повідомив на своїй Facebook-сторінці народний депутат України, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань молоді і спорту Василь Мокан.

Вона замінить на посаді заступниці глави Офісу президента Юлію Ковалів.

Довідково.

Юлію Свириденко на цю посаду призначили в липні 2020 року, до цього від вересня 2019 року вона обіймала посаду заступника міністра економіки у напрямку промислового розвитку. У 2018 році Свириденко була першою заступницею голови Чернігівської ОДА і кілька місяців в.о. глави ОДА, після чого з березня до вересня 2019 року очолювала ТОВ "Сідко Україна", яке спеціалізується на виробництві кормів для диких птахів і переробці органічної продукції.

Юлія Ковалів кар’єру розпочала у 2003 році у приватному секторі. Від 2011 року працювала в Координаційному центрі з упровадження економічних реформ, від 2014-го була членом НКРЕКП, виконувала повноваження Голови Комісії. Від 2015-го обіймала посаду першого заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі України, з 2017 року очолювала Офіс Національної інвестиційної ради. На посаду Заступника Керівника Офісу Президента України була призначена Указом Президента України 20 вересня 2019 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабмін звільнив низку посадовців у державних відомствах.