Разумков назвав мільйонні премії причиною провалу голосування за Вітренко в Раді

Спікер парламенту зізнався, що і сам не підтримав кандидатуру Вітренко

Спікер парламенту зізнався, що і сам не підтримав кандидатуру Вітренко

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За словами голови Верховної ради, на засіданні фракції "Слуга народу" були дискусії про кандидатуру екс-топ-менеджера "Нафтогазу".

Про це Дмитро Разумков сказав в інтерв'ю телеканалу "Прямий", передає RegioNews.

На думку голови Верховної Ради Дмитра Разумкова, Верховна Рада не підтримала кандидатуру Юрія Вітренко на посаду першого віце-прем'єр-міністра - міністра енергетики у зв'язку з інформацією про виплату йому $4 млн бонусів від "Нафтогазу".

Я думаю, це було тим, що розділило зал, - сказав спікер парламенту.

Крім того, Разумков заявив, що і сам не підтримував кандидатуру Вітренко на посаду першого віце-прем'єра - міністра енергетики.

Була дуже жвава дискусія на фракції (на засіданні фракції партії "Слуга народу" в понеділок - Ред.): хтось підтримав Юрія Юрійовича, хто виступав проти, в тому числі звучали питання, пов'язані з 94 мільйонами, а після цього 170-ма мільйонами виплат в якості бонусів за його попередню діяльність, яка їм була організована в "Нафтогазі". І вже тоді частина фракції висловлювала іншу позицію і не підтримувала цю кандидатур", - додав спікер.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вчора спочатку Комітет ВР не підтримав кандидатуру Вітренко на пост міністра енергетики, а потім і Депутати провалили голосування за призначення Вітренко першим віце-прем'єром. Причому в "Слузі народу" пояснили, чому Рада не підтримала кандидатуру Вітренко на посаду першого віце-прем'єра: Арахамія вважає, що Вітренко недостатньо поспілкувався з депутатами.