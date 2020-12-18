16:42  18 грудня
В Одеській облраді продовжують бити скло і блокувати трибуну
17:02  18 грудня
Тіло Кернеса доставлять в Україну 21 грудня, його поховають у середу - міськрада
18:11  18 грудня
Окупанти сьогодні чотири рази обстріляли наші позиції на Донбасі
UA | RU
UA | RU
18 грудня 2020, 21:49 6

Разумков назвав мільйонні премії причиною провалу голосування за Вітренко в Раді

18 грудня 2020, 21:49 6
Читайте также на русском языке
Спікер парламенту зізнався, що і сам не підтримав кандидатуру Вітренко
Спікер парламенту зізнався, що і сам не підтримав кандидатуру Вітренко
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

За словами голови Верховної ради, на засіданні фракції "Слуга народу" були дискусії про кандидатуру екс-топ-менеджера "Нафтогазу".

Про це Дмитро Разумков сказав в інтерв'ю телеканалу "Прямий", передає RegioNews.

На думку голови Верховної Ради Дмитра Разумкова, Верховна Рада не підтримала кандидатуру Юрія Вітренко на посаду першого віце-прем'єр-міністра - міністра енергетики у зв'язку з інформацією про виплату йому $4 млн бонусів від "Нафтогазу".

Я думаю, це було тим, що розділило зал, - сказав спікер парламенту.

Крім того, Разумков заявив, що і сам не підтримував кандидатуру Вітренко на посаду першого віце-прем'єра - міністра енергетики.

Була дуже жвава дискусія на фракції (на засіданні фракції партії "Слуга народу" в понеділок - Ред.): хтось підтримав Юрія Юрійовича, хто виступав проти, в тому числі звучали питання, пов'язані з 94 мільйонами, а після цього 170-ма мільйонами виплат в якості бонусів за його попередню діяльність, яка їм була організована в "Нафтогазі". І вже тоді частина фракції висловлювала іншу позицію і не підтримувала цю кандидатур", - додав спікер.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вчора спочатку Комітет ВР не підтримав кандидатуру Вітренко на пост міністра енергетики, а потім і Депутати провалили голосування за призначення Вітренко першим віце-прем'єром. Причому в "Слузі народу" пояснили, чому Рада не підтримала кандидатуру Вітренко на посаду першого віце-прем'єра: Арахамія вважає, що Вітренко недостатньо поспілкувався з депутатами.

Нафтогаз Юрій Вітренко міністр Слуга народа голосування Дмитро Разумков
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Нардеп-"слуга" Пашковський стверджує, що в Раді готують прем’єрство Гройсмана
18 грудня 2020, 19:18
У Раді пропонують проголосувати за звільнення Шкарлета з посади міністра
18 грудня 2020, 14:42
Кабмін доручив міністру Петрашку призначити нового очільника Держрезерву
18 грудня 2020, 12:59
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
14 грудня 2020
Зірковий капелюх: чому головна ялинка країни змінила верхівку
02 грудня 2020
В Україні скасували карантин вихідного дня
Всі відео »
Після Кернеса: хто претендуватиме на керівництво Харковом
Місцеві коаліціади: Хто контролюватиме Житомирську облраду
Всі публікації »
Віктор Глеба
Кирило Сазонов
Володимир Фесенко
Всі блоги »