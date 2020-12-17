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17 грудня 2020, 11:01 58

Комітет ВР не підтримав кандидатуру Вітренка на посаду міністра енергетики

17 грудня 2020, 11:01 58
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"За" проголосувало лише 10 депутатів із 22
"За" проголосувало лише 10 депутатів із 22
Фото: з відкритих джерел
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Комітет Верховної ради з питань енергетики й комунальних послуг не підтримав призначення кандидатури Юрія Вітренка на посаду міністра енергетики.

Про це повідомив голова комітету Андрій Герус, передає RegioNews.

10 за з 22 присутніх. Рішення не прийнято", – повідомив Герус.

Члени комітету вирішили взяти до відома доповідь Вітренка та передати питання про його призначення на розгляд сесійної зали Ради.

Згідно з порядком денного, розгляд кандидатури Вітренка на посаду першого віце-прем’єра, міністра енергетики планується в четвер, 17 грудня.

Раніше повідомлялося, що "Голос", "Батьківщина" і "ЄС" не будуть підтримувати Вітренка на посту міністра енергетики.

ВР міністр посада енергетика комітет
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