Комітет ВР не підтримав кандидатуру Вітренка на посаду міністра енергетики

"За" проголосувало лише 10 депутатів із 22

"За" проголосувало лише 10 депутатів із 22

Фото: з відкритих джерел

Комітет Верховної ради з питань енергетики й комунальних послуг не підтримав призначення кандидатури Юрія Вітренка на посаду міністра енергетики.

Про це повідомив голова комітету Андрій Герус, передає RegioNews.

10 за з 22 присутніх. Рішення не прийнято", – повідомив Герус.

Члени комітету вирішили взяти до відома доповідь Вітренка та передати питання про його призначення на розгляд сесійної зали Ради.

Згідно з порядком денного, розгляд кандидатури Вітренка на посаду першого віце-прем’єра, міністра енергетики планується в четвер, 17 грудня.

Раніше повідомлялося, що "Голос", "Батьківщина" і "ЄС" не будуть підтримувати Вітренка на посту міністра енергетики.