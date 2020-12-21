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21 декабря 2020, 17:54 464

Стало известно, сколько правоохранителей будут охранять церемонию прощания с Кернесом

21 декабря 2020, 17:54 464
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Полицейские возьмут под охрану центр Харькова
Полицейские возьмут под охрану центр Харькова
Фото: из открытых источников
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Церемонию прощания с мэром Харькова Геннадием Кернесом, которая состоится в среду, 23 декабря, будут охранять более 400 сотрудников правоохранительных органов.

Об этом во время бифингу сообщила пресс-секретарь полиции Харьковщины Оксана Калмыкова, передает RegioNews.

Так, 23 декабря возле Харьковского национального академического театра оперы и балета, где будет проходить церемония прощания, охрану общественного порядка будут осуществлять 284 сотрудников полиции и 150 бойцов Национальной гвардии.

Отдельно на кладбище №2 на улице Пушкинской, где похоронят Кернеса, охрану общественного порядка будут осуществлять 130 правоохранителей.

Кроме того, по информации городского совета Харькова, к организации мероприятий привлекут волонтеров.

Напомним, 17 декабря городской голова Харькова Геннадий Кернес умер от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью.

В Харькове объявили трехдневный траур из-за смерти Кернеса, в городе были отменены все массовые мероприятия.

Позже Друг Кернеса Фукс назвал "очень странными" обстоятельства его смерти: до того, как отказали почки, мэр Харькова чувствовал себя хорошо.

В горсовете Харькова сказали, во сколько 21 декабря прибудет самолет с телом Кернеса.

Нацгвардия полиция Харьков Геннадий Кернес похороны
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