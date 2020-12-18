В понедельник студенты выйдут на протест против назначения министра Шкарлета

Будут требовать немедленного отстранения Шкарлета от должности

Будут требовать немедленного отстранения Шкарлета от должности

Фото из открытых источников

Организаторы акции протеста против назначения нового министра образования считают Сергея Шкарлета не только недостойным возглавлять министерство, но и неспособным.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сообщение об акции в сети Facebook.

Организаторы акции протеста напоминают, что Сергей Шкарлет "был преданным членом партии регионов, после революции перебежал в БПП; за университетские деньги купил себе автомобиль за 60 тысяч долларов; плагиатор, который свою монографию "слепил" из текстов чужого авторства; радостно получал награды от Табачника; выступает за "переосмысление" ВНО, фактически его возможную отмену; персона настолько токсичная, что его кандидатура не была поддержана профильным комитетом ВР".

Он провалил подготовку к учебному году, педагоги не получили никакой помощи для покупки средств индивидуальной защиты, а сфера образования больше всего пострадала во время подготовки Госбюджета на 2021 год. Кроме того, Шкарлет так и не признал плагиат в своих работах, зато его "защитники" угрожали общественным активистам, - пишут организаторы акции.

Они отмечают, что будут требовать немедленного отстранения Сергея Шкарлета с должности министра образования Украины.

Сам Шкарлет уже отреагировал на такую информацию в комментарии "Стране".

Я не слежу за тем, что обо мне говорят и пишут. Я занят работой. А критики пусть критикуют. Ничего нового они не говорят. Меня критиковали еще летом, когда назначали и.о. министра образования. Я не спорю с ними. Радио не переговоришь. У каждого есть право иметь свое мнение. А мне нужно думать о том, как превратить систему образования и науки в Украине в лучшую сторону, - сообщил Сергей Шкарлет.

Напомним, ранее сообщалось, что в Раде предлагают проголосовать за увольнение Шкарлета с должности министра.