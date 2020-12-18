16:42  18 декабря
В Одесском облсовете продолжают бить стёкла и блокировать трибуну
17:02  18 декабря
Тело Кернеса доставят в Украину 21 декабря, его похоронят в среду - горсовет
18:11  18 декабря
Оккупанты сегодня четыре раза обстреляли наши позиции на Донбассе
UA | RU
UA | RU
18 декабря 2020, 20:12 156

В понедельник студенты выйдут на протест против назначения министра Шкарлета

18 декабря 2020, 20:12 156
Читайте також українською мовою
Будут требовать немедленного отстранения Шкарлета от должности
Будут требовать немедленного отстранения Шкарлета от должности
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Организаторы акции протеста против назначения нового министра образования считают Сергея Шкарлета не только недостойным возглавлять министерство, но и неспособным.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сообщение об акции в сети Facebook.

Организаторы акции протеста напоминают, что Сергей Шкарлет "был преданным членом партии регионов, после революции перебежал в БПП; за университетские деньги купил себе автомобиль за 60 тысяч долларов; плагиатор, который свою монографию "слепил" из текстов чужого авторства; радостно получал награды от Табачника; выступает за "переосмысление" ВНО, фактически его возможную отмену; персона настолько токсичная, что его кандидатура не была поддержана профильным комитетом ВР".

Он провалил подготовку к учебному году, педагоги не получили никакой помощи для покупки средств индивидуальной защиты, а сфера образования больше всего пострадала во время подготовки Госбюджета на 2021 год. Кроме того, Шкарлет так и не признал плагиат в своих работах, зато его "защитники" угрожали общественным активистам, - пишут организаторы акции.

Они отмечают, что будут требовать немедленного отстранения Сергея Шкарлета с должности министра образования Украины.

Сам Шкарлет уже отреагировал на такую информацию в комментарии "Стране".

Я не слежу за тем, что обо мне говорят и пишут. Я занят работой. А критики пусть критикуют. Ничего нового они не говорят. Меня критиковали еще летом, когда назначали и.о. министра образования. Я не спорю с ними. Радио не переговоришь. У каждого есть право иметь свое мнение. А мне нужно думать о том, как превратить систему образования и науки в Украине в лучшую сторону, - сообщил Сергей Шкарлет.

Напомним, ранее сообщалось, что в Раде предлагают проголосовать за увольнение Шкарлета с должности министра.

увольнение Офис президента протест министр образования Сергей Шкарлет
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Зеленский подписал распоряжения об увольнении трех глав РГА
18 декабря 2020, 17:50
НАБУ сообщило подозрение в коррупции заму Ермака Олегу Татарову
18 декабря 2020, 16:20
Верховная Рада назначила Сергея Шкарлета министром образования
17 декабря 2020, 15:02
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
14 декабря 2020
Звездная шляпа: почему главная елка страны поменяла верхушку
02 декабря 2020
В Украине отменили карантин выходного дня
Все видео »
После Кернеса: кто будет претендовать на руководство Харьковом
Местные коалициады: Кто будет контролировать Житомирский облсовет
Все публикации »
Виктор Глеба
Кирилл Сазонов
Владимир Фесенко
Все блоги »