В понедельник студенты выйдут на протест против назначения министра Шкарлета
Организаторы акции протеста против назначения нового министра образования считают Сергея Шкарлета не только недостойным возглавлять министерство, но и неспособным.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сообщение об акции в сети Facebook.
Организаторы акции протеста напоминают, что Сергей Шкарлет "был преданным членом партии регионов, после революции перебежал в БПП; за университетские деньги купил себе автомобиль за 60 тысяч долларов; плагиатор, который свою монографию "слепил" из текстов чужого авторства; радостно получал награды от Табачника; выступает за "переосмысление" ВНО, фактически его возможную отмену; персона настолько токсичная, что его кандидатура не была поддержана профильным комитетом ВР".
Он провалил подготовку к учебному году, педагоги не получили никакой помощи для покупки средств индивидуальной защиты, а сфера образования больше всего пострадала во время подготовки Госбюджета на 2021 год. Кроме того, Шкарлет так и не признал плагиат в своих работах, зато его "защитники" угрожали общественным активистам, - пишут организаторы акции.
Они отмечают, что будут требовать немедленного отстранения Сергея Шкарлета с должности министра образования Украины.
Сам Шкарлет уже отреагировал на такую информацию в комментарии "Стране".
Я не слежу за тем, что обо мне говорят и пишут. Я занят работой. А критики пусть критикуют. Ничего нового они не говорят. Меня критиковали еще летом, когда назначали и.о. министра образования. Я не спорю с ними. Радио не переговоришь. У каждого есть право иметь свое мнение. А мне нужно думать о том, как превратить систему образования и науки в Украине в лучшую сторону, - сообщил Сергей Шкарлет.
Напомним, ранее сообщалось, что в Раде предлагают проголосовать за увольнение Шкарлета с должности министра.